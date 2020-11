Roald Dahl’s The Witches geeft je nooit dat kouderillingengevoel

Heksen zijn onder ons, alleen te herkennen wanneer je weet waar je op moet letten. Wie Roald Dahls De heksen als kind las, keek nooit meer hetzelfde naar een jeukende hoofdhuid en lange handschoenen. Dertig jaar na Nicolas Roegs klassieke verfilming is er nu een nieuwe, die de heksen tegelijk enger maakt en minder angstaanjagend.

De setting is verplaatst naar Alabama in de jaren zestig. Hier woont onze verweesde held (Jahzir Bruno) bij zijn oma (fijne rol van Octavia Spencer). Na een treffen met een heks in de buurtsuper pakken de twee hun koffers en vluchten ze naar het peperdure Grand Orleans Imperial Island Hotel. Niets dan witte rijkelui daar, legt oma uit, en heksen azen liever op arme kinderen naar wie niemand omkijkt, laat staan naar zoekt wanneer ze verdwijnen.

Het lijkt het vertrekpunt voor een verfilming die van Dahls verhaal een parabel maakt over klasse, maar in de rest van de film heeft die opzet nauwelijks meer consequenties. Het is alsof alle ideeën daarover gaandeweg zijn losgelaten.

Dat gebeurt zelfs op een vrij specifiek moment. Met de entree van de heksen in het hotel, en dan specifiek Anne Hathaway die met haar vertolking van de opperheks de film eigenhandig het camp-territorium in sleept. Accenten stapelend en bij vlagen geestig schmierend.

Met haar opensplijtende mondhoeken en ledematen die zich verknakkend uitstrekken, schroeft deze verfilming de visuele horror op. Maar regisseur Robert Zemeckis plaatst die horror in een setting die nooit reëel aanvoelt. Daardoor zal deze versie van The Witches vast vermaken en doen schrikken, maar nooit dat kouderillingengevoel geven dat je zomaar op straat een heks zou kunnen tegenkomen.

Roald Dahl’s The Witches Regie Robert Zemeckis

Met Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci

Te zien in Arena, Euroscoop, Filmhallen, FC Hyena, De Munt, Tuschinski