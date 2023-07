Rita Ora knokte zich terug na rechtszaak tegen platenlabel Jay-Z: ‘Ben nu de baas over eigen opnames’

Een zaak over muziekrechten tegen de platenmaatschappij van haar ontdekker Jay-Z nam jaren in beslag. Het is de reden dat het lang stil bleef na de doorbraak van de Britse zangeres Rita Ora. Maar Ora overwon ‘de hel’, zingt ze op haar nieuwe album.

Rekent Rita Ora met haar nieuwe album af met het verleden? You & I, haar derde release in dertien jaar tijd, schiet in elk geval alle kanten op. Ora (32) slingert haar luisteraars van dance naar pop en van romantiek naar extase. Ze vergelijkt het graag met de bonte playlist van het leven.

Ze mag weer, zo klinkt het. De rechtszaken zitten erop, de strijd is gestreden. “Het was een heel fijn gevoel om weer bezig te zijn met liedjes schrijven,” vertelt Ora via Zoom vanuit Berlijn. “Ik heb het gevoel dat ik iets heel puurs heb gemaakt. Een positief album met een groot hart.” Maar het is niet de muziek zelf die op You & I het meest opvalt. Het zijn de teksten. Die graven dieper dan eerder. “Dit album is een manier om mezelf opnieuw voor te stellen. Het is een beetje alsof ik in de spiegel kijk, op dit album. You & I gaat over het houden van jezelf.”

Die boodschap was nodig, na een pittige tijd. Haar nieuwe werk is dan ook niet het product van iemand die zelfverzekerd over alles is. “Ik denk niet dat iemand dat ooit echt is. Maar ik ben er wel héél trots op. Ik voelde dat het tijd was voor een nieuw album. Dat ging heel natuurlijk. Ik zit mentaal in een fijne fase. Ik denk dat ik albums ga maken als ik me goed voel.”

Vluchteling

De overwonnen hel, die ze letterlijk op You & I bezingt, bestond uit ‘de dingen die moeilijk waren’ in haar leven. “Moeilijke dingen die ik moest doorstaan, de platenindustrie.” Ora vluchtte met haar ouders uit het door burgeroorlog getroffen Joegoslavië naar Engeland. Haar vader werd kroegbaas, haar moeder psycholoog in de zorg. Als kind zong ze in de kroeg van haar vader en werd ze op jonge leeftijd ontdekt.

Jay-Z bood haar een platencontract aan in 2008. Ze was nog nooit in Amerika geweest toen ze naar New York vloog om hem te ontmoeten. De samenwerking, die ze later omschreef als ‘een achtbaan’, leek aanvankelijk een succes: in 2012 verscheen haar debuut en brak ze meteen door. Ora scoorde vervolgens dertien top 10-hits in Engeland, een record voor een vrouwelijke soloartiest. Ze toerde met Coldplay, belandde in de wereld van de privéjets en werd vaste prik in de roddelpers.

Nee, benadrukte Ora, zij had absoluut geen affaire met Jay-Z, de echtgenoot van Beyoncé. Wel lag ze met de rapper zakelijk in de clinch. Ze weekte zich uiteindelijk los van Jay-Z’s label Roc Nation. Dat bracht maar één album van haar uit, terwijl ze veel meer muziek had gemaakt. Zij was gefrustreerd, Jay-Z klaagde op zijn beurt Ora aan. Uiteindelijk werden er in 2016 buiten de rechtszaal afspraken gemaakt. “Ik ben nu de baas over mijn eigen opnames, dat is opwindend.”

The Voice

Na deze bevrijding begon ze aan het maken van nieuwe muziek, op de plekken waar ze tegenwoordig vooral verblijft: Los Angeles, Londen, Nieuw-Zeeland. Als actrice was ze onder andere te zien in Fifty shades of grey en de vervolgen erop. Grote delen van Europa worden getroffen door een hittegolf, maar Ora zit in de Duitse hoofdstad zwaar in de make-up en met prachtige kleding voor de camera. Sinds haar doorbraak is ze een stijlicoon.

Als jurylid in X-factor en The Voice UK raakte ze gewend aan de aandacht die daarbij hoort. Over het na misdraging van mannelijke juryleden gestopte The voice of Holland praat ze liever niet. Rita Ora: “Vandaag moet het gaan over positiviteit.”