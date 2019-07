EenVandaag, NPO1 Beeld NPO1

Rik van de Westelaken had zijn blik op standje serieus gezet. Hier was een onderwerp dat mocht worden aangepakt met de bittere ernst die EenVandaag graag hanteert. Geen beter nieuws dan een boosmaker. Dus geen goed nieuws, maar een bericht dat de kijkers thuis tijdens het schillen van de aardappels doet opveren van verontwaardiging: zijn ze nou helemaal belatafeld!

Het ging over baasjes die hun hond of kat alleen veganistisch voer voorschotelen. Een bazinnetje mocht vertellen wat er zoal in de brokjes zit: lupine, maïs en rode bietjes voor de kleur. Ze had heus overlegd met de dierenarts of het een probleem kon opleveren, maar die dierendokter was dan weer niet geïnterviewd door EenVandaag.

Een andere dierenarts werd gefilmd in een echte spreekkamer en waarschuwde voor vergroeiingen. Vooral katten kunnen niet zonder vlees, zei hij. Daar zitten vitaminen in die Felix en Minoes zelf niet kunnen aanmaken. “Als je van het vlees af wilt, moet je een schildpad nemen.”

EenVandaag wist genoeg. De voice-over zette in voor een krachtige waarschuwing: “Het probleem is dat het jaren kan duren voordat duidelijk is dat er iets mis is.” Dit werd geïllustreerd met een poes die bij de dierenarts tamelijk levenloos op een aanrecht lag. Op haar rug, nog een beetje stuiptrekkend. En vol in beeld. Best mogelijk dat ze bijkwam uit de narcose, maar ze lag er toch maar. Daar moesten we als kijker iets mee.

De fabrikant van de bloedeloze brokken mocht zeggen dat in Amerika een vijfde van de vleesproductie gaat naar honden en katten. De quote die EenVandaag had uitgekozen kwam er wat bedremmeld uit: “Het is altijd erg lastig met gezondheid, maar dit is gewoon volwaardig voer.”

Het laatste beeld was van een kat die verschrikt in de camera keek: zijn ze nou helemaal belatafeld!

Reageren? hanlips@parool.nl