Rijksmuseum krijgt belangrijke schenking van meer dan duizend Japanse prenten

Het werk Baden in de zee bij het strand van Tenjin (1931) door Kawanishi Hide uit de collectie van Elise Wessels. Beeld Rijksmuseum

Wessels’ verzameling staat bekend onder de naam Nihon no hanga en geldt wereldwijd als een van de belangrijkste op het gebied van moderne Japanse prentkunst. “De wens om mijn verzameling ook voor de toekomst bijeen te kunnen houden en te kunnen delen met het publiek, gaat met deze overdracht in vervulling. Door een groot deel van mijn collectie aan het Rijksmuseum te schenken, zijn deze prachtige prenten altijd voor iedereen te bewonderen,” zegt Wessels over de schenking.

Een ander deel van haar verzameling heeft ze ondergebracht in een particulier museum in Amsterdam, dat ook Nihon no hanga heet. Wessels verzamelde de prenten vanaf de jaren 80.

Belangrijkste van Europa

Het Rijksmuseum is erg gelukkig met de schenking, laat de directeur van het museum weten. Het Rijksmuseum heeft hierdoor nu ruim 5000 Japanse prenten, albums en geïllustreerde boeken onder zijn hoede. “De collectie Japans werk op papier van het Rijksmuseum is mede door schenkingen uitgegroeid tot een van de belangrijkste van Europa. Dankzij de prachtige verzameling van Elise Wessels behoort nu voor het eerst ook de 20ste eeuw van deze collectie tot de internationale top,” zegt directeur Taco Dibbits.

Vanaf woensdag zijn het komend halfjaar ruim 60 prenten uit de schenking te zien in het Aziatisch Paviljoen van het Rijks.

Het werk Tipsy (1930) van Kobayakawa Kiyoshi uit de collectie van Elise Wessels. Beeld Rijksmuseum

