Rijksmuseum: geen twijfel over schilderij Vermeer

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Beeld ANP / ANP

Onlangs meldde The National Gallery of Art in Washington op basis van eigen onderzoek dat het schilderij niet het werk van Vermeer zelf zou zijn, maar van iemand uit zijn directe omgeving, zoals een leerling.

“The National Gallery heeft geweldig onderzoek gedaan naar de Vermeers in hun collectie. Tegelijkertijd doen wij, in aanloop naar de tentoonstelling Vermeer volgend voorjaar, uitgebreid technisch en kunsthistorisch onderzoek naar het leven en werk van de kunstenaar. Dit onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd, waardoor wij op dit moment een andere conclusie trekken. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat Het meisje met de fluit tot het oeuvre van Vermeer behoort,” laat het museum weten. “We hebben dit in goede samenspraak met de collega’s in Washington afgestemd.”

“Wij wisten dat het speelde,” zei Pieter Roelofs hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het museum dinsdag al in Het Parool. “Tijdens een studiebijeenkomst afgelopen zomer in het Rijks opperden de collega’s van de National Gallery in Washington het al. We hebben toen onze argumenten met hen gedeeld, maar zij zijn op basis van hun eigen bevindingen naar buiten getreden met het nieuws dat het een ‘studio Vermeer’ is, wat ook weer interessant is, want daarmee openen ze het idee dat er een studio is geweest.”

Meisje met de fluit is in bezit van The National Gallery. Het museum leent het met drie andere Vermeers uit voor de tentoonstelling in Amsterdam. Ook zijn er Vermeers te zien uit het Louvre in Parijs en The Frick Collection en het Metropolitan Museum of Art in New York. Het Mauritshuis leent Meisje met de parel uit, dat vorige week werd besmeurd door klimaatactivisten. Ook is Gezicht op Delft uit het Haagse museum te zien. In totaal toont het Rijksmuseum 28 schilderijen van de 17e-eeuwse meester. De expo duurt tot en met 4 juni.