Rijks en Stedelijk lopen wekelijks tonnen aan inkomsten mis

Voor het Rijksmuseum is het rustig. Beeld ANP

Dat blijkt uit een enquête van het Netwerk van Europese Museumorganisaties (NEMO). Meer dan 650 musea uit 41 landen vulden de vragenlijst in. Het merendeel van de instellingen die meededen, 92 procent, is door de maatregelen tegen het coronavirus gesloten.

Van de respondenten ziet 30 procent de inkomsten met 1000 euro per week dalen. Een kwart merkt een daling van 5000 euro per week, 13 procent ziet wekelijks 30.000 euro minder binnenkomen en 5 procent van de musea rapporteerde een inkomensverlies van 50.000 euro per week.

‘De grote musea, zoals het Rijksmuseum, het Kunsthistorisches Museum in Wenen en het Stedelijk Museum lopen wekelijks tussen de 100.000 en 600.000 euro aan inkomsten mis,’ staat in het rapport.

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Beeld ANP

Tot een miljoen euro

Volgens algemeen directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum ligt dat bedrag zelfs nog hoger. “Van onze inkomsten komt ongeveer 50 procent van het publiek. Dat geld is hard nodig,” zegt Dibbits, die becijfert dat het Rijksmuseum wekelijks tussen de 800.000 en 1 miljoen euro aan inkomsten misloopt.

Zelfs als musea op 1 juni de deuren weer mogen openen, zijn de problemen nog niet opgelost. “We zitten al in heel zwaar weer, maar ook op lange termijn zijn de gevolgen zeer ingrijpend. Vorig jaar trokken we 2,7 miljoen bezoekers. Daarvan kunnen er straks veel niet komen,” zegt Dibbits, verwijzend naar het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden.

Het Museumplein is vrijwel leeg. Beeld ANP

Particuliere musea

Kleinere, particuliere musea worden volgens de NEMO-enquête het hardst getroffen door de coronamaatreegelen. Zij in het bijzonder zijn afhankelijk van kaartverkoop en zien soms hun hele inkomen opdrogen. Ook musea in toeristische gebieden melden fors lagere inkomsten, tot soms wel 80 procent minder.

Toch is er ook goed nieuws. Musea die nog open zijn – onder meer in Zweden, Oostenrijk en Albanië – noteren juist hógere bezoekersaantallen. Bovendien geven de musea aan dat ze nog geen vaste medewerkers hebben hoeven ontslaan. Freelancers en vrijwilligers worden daarentegen wel minder vaak ingezet.