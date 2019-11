Rico Verhoeven doet alles om zijn tegenstander te imponeren

Naast Rico de topsporter zien we Rico ook als familieman.

In aanloop naar het WK kickboksen tussen zwaargewichten Badr Hari en Rico Verhoeven in december heeft Verhoeven een eigen realityserie gekregen op SBS6. RICO. Niet echt bescheiden, die vier hoofdletters, maar Lips weet na deze eerste aflevering inmiddels dat álles wordt ingezet om de tegenstander te imponeren.

We zien Verhoeven veel trainen, want dat doet hij zeven dagen per week, een of twee keer per dag. Sparren, krachttraining, snelheidstraining. Close-ups van een bezweet lichaam, imposante spierballen en een verbeten blik.

Zijn trainer en fysiotherapeut benadrukken steeds dat hij in topvorm is, mentaal en fysiek, en dat hij sterker in zijn schoenen staat dan zijn tegenstander. Zou Badr ook hebben gekeken naar deze publiekelijke staredown?

Verhoeven vertelt hoe hij vijf jaar geleden als kersverse wereldkampioen op Schiphol landde en teleurgesteld was dat hij door niemand werd opgewacht. Daarna nam hij een communicatieteam in de arm om het merk Rico groter te maken. Nu is hij overal: in reclames, als spreker, in films, met ontbloot bovenlijf poserend in de bladen, op sociale media en tv.

Naast Rico de topsporter zien we Rico ook als familieman. Hij brengt zijn kinderen naar bed, gaat met de jongste naar de kapper en deelt plaagstootjes uit aan zijn vriendin. Sympathieke man. Rico staat straks in de ring als de good guy tegenover bad guy Badr Hari, die in elk geval bij Lips thuis vooral het imago heeft van een man die ook buiten de ring geweld gebruikt.

De serie rond Verhoeven is natuurlijk een grote reclamecampagne voor het gevecht dat over bijna vier weken live wordt uitgezonden op Veronica, net als SBS6 van Talpa. Het werkt, want Lips gaat kijken. En hij weet ook al voor wie hij is. De good guys winnen, toch?

