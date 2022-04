Richard Groenendijk levert een bloedbad aan olijke beledigingen

Voor iedereen beter zit vol hilarische conferences, maar is tegelijk de meest persoonlijke voorstelling die Richard Groenendijk ooit maakte.

Hartstikke fijn hoor, dat de theaters weer open mogen, maar Groenendijk zegt er een beetje dubbel in te staan. Enerzijds wil hij graag laten zien wat hij kan, anderzijds wil de cabaretier dolgraag met rust gelaten worden.

Gelukkig heeft hij zich toch uit bed gesleept, want Groenendijk toont zich andermaal één van de beste entertainers van Nederland. Voor iedereen beter zit tjokvol hilarische conferences, een waar bloedbad aan olijke beledigingen én momenten van oprechte ontroering. Een belangrijke rode lijn is zijn huwelijk met echtgenoot Marco. Hij haalt er heerlijke anekdotes uit, maar ook rake observaties over homo-emancipatie, culminerend in het geweldige, voor de Annie M.G. Schmidtprijs genomineerde lied Ik hoop het wel.

Het volk vs de elite

Groenendijk bekleedt daarnaast een interessante positie tussen ‘het volk’ en ‘de elite’, fraai gesymboliseerd door het Versaillesachtige decor van de Rotterdammer. Hij mag graag spotten met mensen die rozijnen toevoegen aan een bak paprikachips en het resultaat presenteren als salade. Tegelijk rekent hij hard af met types die zich beter voelen dan een ander.

Toen de cabaretier bijvoorbeeld een grap maakte over toneelregisseur Ivo van Hove viel hem veel hoon ten deel. Groenendijk vraagt zich terecht af waarom. Mogen we een zangeres als Sieneke wel bespotten, maar moeten we Van Hove met fluwelen handschoentjes aanpakken?

Zo ontpopt Groenendijk zich tot iemand die strijdt tegen onrecht, maar vooral richting het einde ook tot een onzekere, sombere man die overal boos om wordt. Voor iedereen beter is misschien wel zijn meest persoonlijke voorstelling. Een prachtig zelfportret met messcherpe rafelrandjes.

CABARET

Voor iedereen beter

Door Richard Groenendijk

Regie Wimie Wilhelm

Gezien 12/4 WestlandTheater De Naald, Naaldwijk

Te zien 30/4 en 1/5 in Carré