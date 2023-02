Revolutie in radioland: de papieren schriftjes zijn afgeschaft – en alles blijft bij het oude

Dj's Jeroen van Inkel en Adam Curry. Beeld ANP Kippa

‘Radio is slow business,’ is zo’n vast zinnetje in interviews met radio-dj’s. Daarin zeggen ze ook altijd dat ze als klein jongetje al ‘echte radionerds’ waren, dat ze fan waren van Van Inkel & Curry en dat ze op hun zolderkamertjes cassettebandjes aan het opnemen waren, totdat ze op hun veertiende bij de lokale piratenzender een eigen show kregen, in het holst van de nacht. Collectieve nostalgie, ergens heeft het ook wel wat.

Maar goed, met dat slow business bedoelen de mannetjes van de radio (slechts zelden zijn het vrouwtjes) dat luisteraars trouw zijn aan een station, en dat het lang duurt voordat veranderingen in de programmering resulteren in meer of minder luisteraars. Voor de meeste mensen is de radio een trouwe huisgenoot of vaste bijrijder in de auto, en die verruil je niet zomaar voor een ander.

Honderden miljoenen reclamegeld

Toch vond er onlangs een heuse revolutie plaats in radioland. Sinds dit jaar worden de luistercijfers namelijk via een andere methode gemeten. Het is nauwelijks voorstelbaar, maar voorheen werd het aantal luisteraars vastgesteld door 7500 respondenten die iedere week een ‘radiodagboekje’ invulden waarin ze per kwartier bijhielden naar welk station ze luisterden. De meesten deden dit online, maar een deel deed dit nog in een papieren schriftje. Dit zou allemaal reuze grappig zijn, ware het niet dat op basis van deze gegevens honderden miljoenen aan reclamegeld werden verdeeld over de stations. Een hele mediatak was afhankelijk van mensen met een opschrijfboekjes naast hun transistorradio. Oké, dat is eigenlijk toch gewoon heel grappig.

(Kleine sidenote: Harry Mens beweert steevast dat het aantal kijkers van Business Class minstens 3 keer zo hoog is als de officiële kijkcijfers, omdat zijn doelgroep zo rijk is dat ze echt niet voor een vergoeding van een paar tientjes per maand zo’n kijkcijferkastje in huis nemen. Lastig om te bewijzen, maar het klinkt eigenlijk best plausibel.)

3FM blijft zorgenkindje

Terug naar de radio, dat anno 2023 dan toch eindelijk is overgestapt op een digitaal meetsysteem. Via een app wordt nu vastgesteld naar welk station de respondenten luisteren, en dat moet een nauwkeuriger beeld geven. Sommige stations keken met angst en beven uit naar de publicatie van de eerste luistercijfers: misschien waren ze veel minder populair dan ze altijd dachten.

Wat blijkt: eigenlijk maakt het allemaal niet zo gek veel uit. De ene zender verliest wat procentpuntjes, de andere krijgt er een klein stukje marktaandeel bij, maar de top 3 (NPO Radio 2, QMusic en Radio 10) blijf ongewijzigd, 3FM is nog steeds het zorgenkindje en alle transfers van dj’s ten spijt blijven de meeste luisteraars hun eigen station trouw. De enige die er bekaaid vanaf komt, is KINK, dat maar half zo veel luisteraars blijkt te hebben als het dacht.

Zo kabbelt in radioland alles lekker langzaam door, zelfs na een revolutie blijft alles bij het oude. Slow business, inderdaad.