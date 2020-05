Restauratie Nachtwacht vertraagd door coronacrisis

De restauratie van de Nachtwacht loopt vertraging op door de coronacrisis. Het werk in de glazen ruimte in het Amsterdamse Rijksmuseum wordt woensdag hervat, nadat het de afgelopen twee maanden stillag.

Operatie Nachtwacht: het geldt als het grootste onderzoeks- en restauratieproject in de geschiedenis van het Rijksmuseum. In juli 2019 werd het schilderij verplaatst naar een speciale ruimte in de Nachtwachtzaal, waarna het werk van start ging.

In de eerste fase van het project werd het schilderij op allerlei manieren gescand en gefotografeerd, om inzicht te krijgen in de opbouw van het werk, de werkwijze van Rembrandt en de veranderingen die het schilderij door de jaren heen heeft ondergaan.

Dat gebeurde onder het oog van het publiek, dat de restauratie vanaf zeven meter afstand kon volgen door een vitrine met extreem helder glas.

Alles is anders

Maar ook in het Rijksmuseum is alles anders. Het onderzoeksteam ging vanuit huis verder met het analyseren van de eerder verkregen data, het werk in de zaal lag stil.

Het onderzoekswerk wordt woensdag weer hervat, maar nu zonder publiek. Doordat het project zo lang stil lag, is fase twee - de restauratie fase - noodgedwongen uitgesteld. Die fase zou na de zomer beginnen, maar dat is niet langer haalbaar. Vanwege de regel om voldoende afstand te houden, kunnen nu niet meer dan twee personen tegelijkertijd werken aan het wereldberoemde zeventiende-eeuwse doek van Rembrandt van Rijn.

Op de website van het Amsterdamse Rijksmuseum is dinsdag een zeer gedetailleerde foto te zien van de Nachtwacht. Door ver in te zoomen zijn de verfstreken en zelfs pigmentdeeltjes te zien in de verf op het schuttersstuk uit 1642.