‘Research is een zware klont cement’ – Agustín Fernándes Mallo schept met zijn gelauwerde Nocilla-trilogie een nieuwe orde in de chaos van onze werkelijkheid

Een met schoenen volgehangen populier langs Highway 50, die de oost- en westkust van de VS met elkaar verbindt. Beeld Getty Images/iStock

Nocilla; het is de Spaanse variant op Nutella. En het was het nummer Nocilla ¡Qué Merendilla! (waarin de Spaanse punkband Siniestro Total aan de haal gaat met de reclameslogan:‘Nocilla, voor een heerlijk tussendoortje!’) dat de Spaanse schrijver Augustín Fernández Mallo (55) toevallig hoorde op de dag dat hij een artikel las over een met schoenen volgehangen populier op het eenzaamste stukje snelweg in de woestijn van Nevada.

Twee van de factoren die bijdroegen tot het ontstaan van een onnavolgbare trilogie vol fragmenten, flarden, citaten, herhalingen, een strip en de meest uiteenlopende personages wier levens ergens ooit verstrengeld zijn geweest (of niet, of net een beetje anders), die tezamen toch een hecht geheel vormen. Een derde: het ongeluk dat hij kreeg in Thailand – hij, die reizen haat – en dat hem wekenlang aan een hotelbed in Bangkok kluisterde. Het was daar dat hij besefte dat de aantekeningen die hij had meegenomen een roman konden worden.

Agustín Fernández Mallo, natuurkundige en schrijver. Beeld Getty Images

Vorig jaar verschenen de drie boeken Dream, Experience en Lab, koortsachtig achter elkaar geschreven in 2004-2005, voor het eerst in Nederlandse vertaling in één mooi vormgegeven band bij uitgeverij Koppernik. Voor de bekroning moest hij – had hij al gezegd dat hij reizen haat? – wel naar Nederland komen. Het is een korzelige Mallo die zijn entree maakt, eerst met de bediening in een grauwend gesprek raakt over de koffie. Gewone, moet het zijn. Met melk. Nee, niet in een cupje, mélk. Nee, geen warme melk, koude melk. Moppert in zichzelf: Anders is die koffie toch veel te heet? Ook voor onderbrekingen als vragen heeft hij niet veel geduld, liever oreert hij. Als hij een woord niet kan vinden, overlegt hij met zijn vertaler Adri Boon, die later is aangeschoven.

Hoe is het om zoveel jaar later ineens weer op de Nocilla-trilogie te moeten terugkomen, een Nederlandse prijs te winnen?

“Een mysterie. Achttien jaar geleden begon ik aan Dream. En terwijl ik eraan werkte in die hotelkamer in Bangkok vond ik zelf dat ik iets goeds te pakken had. Maar ik dacht niet dat het ooit zou worden gepubliceerd. Nu, terugkijkend, denk ik dat ik een soort visioen heb gehad. Ik herinnerde me het artikel over die boom met al die schoenen die daaraan bungelen, en dat was als een openbaring. Ik zag die boom als metafoor voor een planeet. Als een sculptuur waarin verschillende levens en levenswijzen vervlochten zijn.”

“Ik schreef over mijn tijd, over onze consumptiemaatschappij. Experimenteel, maar ik gebruik ook heel veel realistische dingen die symbolisch zijn, van cornflakes en Nocilla tot Coca-Cola. En al die verschillende onderdelen die volstrekt spontaan ontstonden, al die concepten uit de hoge cultuur en de lage cultuur, bleken in hun onderlinge samenhang een soort netwerk te vormen.”

‘Collages’ worden de boeken uit de trilogie wel genoemd vanwege de fragmentarische stijl. U prefereert ‘netwerk’ omdat dat de samenhang meer benadrukt.

“Ik kom uit de poëzie en zie mezelf als dichter. In de basis zijn de teksten gedichten. Maar toen ik personages begon toe te voegen die ook terugkeerden, besefte ik dat ik een nieuw soort roman aan het schrijven was. Zeer beïnvloed door wetenschap, literatuur, kunst, film en reclame. Alles bleek met elkaar verband te houden. En na Dream wilde ik verder – alleen was het toen geen experiment meer, maar wist ik hoe ik het voor elkaar kon krijgen, ik had me de techniek eigen gemaakt. Dat is waarom het derde deel juist weer zo anders is. Dat begint met een autobiografischer deel, al ben ik níet het personage Augustín Fernández Mallo. Het is één zin van 76 pagina’s lang. Want ik schrijf om nieuwe werelden te ontdekken, ik wil het experiment blijven aangaan. Mijn boeken daarna zijn ook weer heel anders.”

“En dat gezegd hebbende, ga ik nu het tegendeel beweren. Want nu ik door de jaren heen zoveel andere romans en teksten heb geschreven, realiseer ik me ook dat er ondanks die ogenschijnlijke vernieuwing een kern is die níet verandert. In het geval van mijn literatuur is dat het verlangen om telkens weer nieuwe links en nieuwe invalshoeken te vinden tussen verschillende concepten. Een verbintenis te creëren tussen dingen die daarvoor los van elkaar stonden. De verrassing die door die combinaties ontstaan: advertenties met filosofie, hoe is het mogelijk! Het is mijn manier om de werkelijkheid te onderzoeken. Er is chaos, en daarin schep ik een nieuwe orde.”

Wat me opviel is dat sommige stukken heel actueel zijn: u laat Oekraïense kinderen op de vlucht slaan, de klimaatcrisis is al zeer aanwezig.

“Ik weet niet hoe ik op die metaforen kom, ze duiken op in mijn mentale universum. Spontaan, ik heb er geen enkele moeite voor hoeven doen. De ene ontdekking volgde op de andere en zo ontstond deze kosmos. Hoe, vraag ik me soms zelf af.”

Een rijk universum met personages van eendenmosselvissers en putdekselontwerpers tot kauwgomschilderaars en werelden in zichzelf als micronaties en een verlaten mens-erger-je-nietpaleis in Ulan Erge. Sommige dingen waarover u schrijft bestaan echt, zoals die schoenenboom langs snelweg 50 die de oost- en westkust van de VS verbindt en die terug blijft komen, andere zijn fictief. ik dacht vaak: Hoe komt hij erop?

“Ik heb gewoon veel fantasie. De sleutel is, als je schrijver bent of in mijn geval dichter, dat je je dichtersblik 24 uur per dag, zeven dagen per week aan moeten hebben staan. Dan zie je gedichten in alles, in het nietigste van het nietigste. Naar mijn mening is het de taak van de schrijver en dichter om goud aan klei te onttrekken. Alles gaat uit van nieuwsgierigheid, en een brein dat overal nieuwe dingen ziet is een goudschat.”

In Experience gebruikt u onder meer interviews van muziekjournalist Pablo Gil met popsterren. Hij vraagt een van hen: ‘Het idee van originaliteit, is dat niet een te grote obsessie?’ Ik betrok dat op u – bent u niet bang geweest te ontsporen?

“Heel gek, maar nee. Dit is een grapje met mezelf. Wat mij betreft is er geen limiet aan het experiment, dat zou niet moeten mogen. Als je jezelf begrenst, word je een ambtenaar van de literatuur. Pas op! Ik denk dat het een erg slecht idee is om te schrijven om iemand te behagen, echt een heel erg slecht idee. En omgekeerd is het ook een heel erg slecht idee om te schrijven om mensen tegen je in het harnas te jagen. Je moet je eigen, persoonlijke literatuur schrijven, en als die geen publiek bereikt: pech. Maar dat is wat je moet doen.”

Over popsterren gesproken, aan het eind van Experience bedankt u Stewart Copeland van The Police, zijn drummen deed u inzien dat er andere ritmes mogelijk zijn in fictie. Toen ik dat las dacht ik: dat is ook een sleutel, een aansporing om in het fragmentarische van uw trilogie het ritme te voelen.

Mallo veert op, aanzienlijk opgemonterd: “Drummen is mijn hobby. En Stewart Copeland is naar mijn mening een van de beste drummers in de geschiedenis. Hij was de eerste die in de popmuziek ritmes uit andere culturen introduceerde, uit de reggae, uit de jazz. Maar heel subtiel! En ja, je hebt gelijk, ik had dat zelf nog niet zo bedacht. Maar dat zou een diep onderliggende invloed kunnen zijn op mijn literatuur. Niet de muziek van The Police, maar de manier waarop Stewart Copeland drumt – en de stiltes die hij laat vallen.”

Tot slot die schoenenboom, hebt u die – ja, ik weet het, u haat reizen – ooit in het echt gezien?

“Ik heb na het boek ook een Vimeofilm gemaakt gebaseerd op de Nocilla-trilogie waarop ik door de Verenigde Staten ren zoals een van de personages in de trilogie. En zo kom ik tegen het einde van de film op die boom aanrennen. Ik ren als het ware naar het begin.”

En, zelf ook nog schoenen erin gegooid?

“Ja, mijn rode Adidassen, model Japan. Maar ik ben er alleen voor die film naartoe gegaan, voor het boek was dat niet nodig. Afgezien van die anekdote over die boom die het uitgangspunt vormde, ben ik van mening dat het fout is om research te doen voor het schrijven van romans. Research is een zware klont cement die je diep de aarde intrekt en je ervan weerhoudt te vliegen. Het beeld van die boom was genoeg. Ik had het in mijn hoofd – en vloog.”

Nocilla-trilogie

Dream, Experience, Lab

Vertaald door Adri Boon,

uitgeverij Koppernik, €29,90

560 blz.