Renze Klamer terug op tv bij RTL: ‘Ik heb Hilversum op zijn lelijkst meegemaakt’

Nadat vorige zomer de stekker werd getrokken uit De Vooravond bij de NPO, keert Renze Klamer (33) aanstaande maandag terug op televisie bij RTL met zijn eigen talkshow Renze.

Het blijkt typerend voor Renze Klamer: als de berg niet naar Mohammed komt, dan komt Mohammed wel naar de berg. Wanneer blijkt dat de afspraak voor dit interview op de donderdag niet lukt, combineert hij de fotoshoot en het interview gewoon met een lunch op het terras van restaurant Gertrude ter ere van de verjaardag van zijn manager. “Ik vind het heel jammer dat een dag maar vierentwintig uur heeft, het liefst maak ik voor alles wat ik leuk vind tijd; mijn werk, kinderen, sporten, sociale afspraken.”

Vanaf maandag presenteert hij vijf avonden per week live zijn eigen talkshow Renze bij RTL4, vanuit De Plantagestudio’s bij Artis, waar ook de talkshows van collega’s Eva Jinek, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan worden opgenomen.

In een recent interview zei u dat u in uw eigen talkshow ook de ruimte wil krijgen om zelf ideeën aan te dragen. Is dat gelukt?

“Ik heb absoluut wat in de melk te brokkelen. Die ruimte krijg ik, maar die moet je ook een beetje nemen. Ik werk samen met het team van Humberto, Beau en Eva, dus ik zou ook heel makkelijk achterover kunnen gaan leunen en dan vult de show zich vanzelf wel, maar ik vind het leuker om ook zelf gasten en items voor te stellen en dingen uit te kunnen proberen. Met deze talkshow moet ik mijn visitekaartje afgeven. Ik hoop dat de kijkers na die vier weken kunnen zeggen: ‘Dat is Renze’.”

U bent niet bang voor de veelbesproken ‘talkshowmoeheid’?

“Mensen vinden het volgens mij vooral leuk om elkaar na te praten, zo is het ook met die talkshowmoeheid; hoeveel talkshows zijn er nou helemaal? ’s Avonds zijn er maar twee talkshows waarin mensen op hun expertise aanschuiven; de talkshow op RTL4 en Op1. Natuurlijk moet je ervoor waken dat niet overal dezelfde koppen aan tafel zitten, maar als er alleen maar onbekenden zijn uitgenodigd, kijkt er weer geen hond.”

Wat kunnen we verwachten?

“We zitten in de laatste week voor het reces, ik hoop sowieso veel aan politiek te kunnen doen. Er is genoeg aan de hand, van stikstofproblematiek tot de woningcrisis. Natuurlijk ben je afhankelijk van wat er per dag gebeurt, maar ik wil zeker niet alleen het nieuws volgen, ik wil het ook agenderen door dingen te bespreken die mij persoonlijk bezighouden. Ik kan er nog niets over zeggen, maar ik wil iets op de kaart zetten waarvan ik denk dat we ons er allemaal heel erg druk om zouden moeten maken, waarbij veel geld in allerlei zakken verdwijnt. Bij De Vooravond deden Fidan en ik dat ook, daar konden we het tegen elkaar aanhouden, nu zit ik alleen aan tafel.”

Bent u een controlfreak?

“Ik wil wel overal over meedenken, van de inhoud tot het logo, de muziek en de promo. Het programma draagt mijn naam, dan moet ik er wel helemaal achter kunnen staan, dat vind ik vrij logisch. Of ze daar al gek van me worden? Ja, dat zou heel goed kunnen.”

Gaat u weer iets doen met je muzikale talenten?

“Ik sluit niets uit, maar ik denk niet dat ik weer ga zingen. Bij De Vooravond was het idee om met die liedjes op te vallen. Nou, dat is gelukt! Niet iedereen begreep het, maar er waren ook veel mensen die het juist heel leuk vonden.”

Heeft programmadirecteur Peter van de Vorst nog voorwaarden gesteld aan de kijkcijfers?

“Nee, sterker nog, ik heb een contract voor twee jaar gekregen en hij heeft gezegd dat hij mij niet gaat afrekenen op de kijkcijfers in de maand juli. Daar spreekt vertrouwen uit en dat is heel fijn. Bij RTL heb ik direct contact met degene die ook daadwerkelijk beslist. In het ingewikkelde stelsel van de NPO zijn er heel veel beslissingslagen, en ben je als presentator niet in dienst van de club met de meeste macht, maar van de omroep.”

Met De Vooravond werd u gelanceerd als dé ster van Hillywood, het volgende moment kwam uw carrière met een harde klap tot stilstand. Hoe kijkt u nu op die periode terug?

“Ik kan het wel plat relativeren, maar het was natuurlijk flink balen om iets waar ik mijn ziel en zaligheid in had gestoken in rook te zien opgaan. Ik heb Hilversum op zijn lelijkst meegemaakt. Het is dan makkelijk om cynisch of rancuneus te worden, maar zo wil ik niet zijn. Het programma krijg ik daar sowieso niet mee terug. Achteraf is het een blessing in disguise, we hebben een jaar lang televisie gemaakt voor een miljoen kijkers, ik heb veel geleerd én veel lol gehad. En zonder De Vooravond had ik nu niet mijn eigen talkshow gehad.”

U bent gereformeerd opgegroeid, put u in zo’n moeilijke periode nog steun uit uw geloof?

“Dat soort klappen verwerk ik allang niet meer met bidden of kerkbezoek. Maar stel dat er een God is, dan put ik wel troost uit het idee dat die alles al gezien en meegemaakt heeft. Daarbij vergeleken stelt dit soort kleine misère niks voor.”

“Ik spreek alleen met de kinderen nog voor het slapengaan een gebedje uit. Zo neem ik de dag met ze door en leren ze te benoemen waar ze dankbaar voor zijn; voor de macaroni die ze hebben gegeten of het leuke spelen die dag.”

“De kerkgemeenschap waarin ik opgroeide was een plek waar mensen overtuigd waren van hun eigen gelijk, ik herken dat nu in de hele samenleving: iedereen is vooral heel hard aan het preken vanaf de kansel hoe goed zijzelf zijn, en hoe slecht de ander is. In die zin is de inquisitie ook weer teruggekeerd.”

Uw relatie is na een jaar net voorbij, konden we onlangs in een verklaring lezen. Lijdt uw privéleven onder uw ambities?

“Ik merk wel dat ik nu van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met de talkshow bezig ben. Er is weinig ruimte voor iets anders, behalve mijn kinderen. Over die verklaring: nu klinkt het alsof we samen op een bordes stonden om het verdrietige nieuws te delen, dat is niet het geval. We werden door een showbizzprogramma gevraagd te reageren, omdat ze ‘meerdere tips’ hadden gekregen. We hebben allebei van de relatie genoten en het is nooit leuk als iets over is, maar je moet het ook weer niet al te zwaar maken. Het was heel mooi, ik heb er een hoop van geleerd en nu gaan we allebei weer verder.”

Krijgt uw weleens te horen dat u een zondagskind bent?

“Dat hoor ik weleens, maar ik kom niet uit een mediagezin in het Gooi, of uit een rijke familie. Ik ben wél wit, man en hetero en daardoor heb ik meer kansen gekregen. Tegelijkertijd heb ik altijd zelf het initiatief genomen en ook bepaalde kansen niét gekregen.”

“Alles komt altijd snel bij mij, zeggen mijn vrienden. Ik ben nu 33 en ik ben al getrouwd geweest, vader van twee kinderen en heb een eigen talkshow. Zelf denk ik altijd: nu pas? Als het gaat om ambities is geduld niet mijn sterkste kant. Waarom zou ik ook? Ik ben weleens jaloers op de regelmaat van veel mensen in Houten, waar ik woon, maar ik vind het ook heerlijk weer om daarna weer de bruisende wereld van Amsterdam in te stappen.”

Als geboren Rotterdammer koestert u geen afkeer tegen Amsterdam?

“Dat vind ik heel banaal. Ik ben als Rotterdammer van Amsterdam gaan houden. Als de kinderen wat ouder zijn zou ik hier wel willen wonen. De komende weken kan ik hier in de studio van een vriendin wonen. Na de opnames fiets ik dan van Oost naar West, zo’n ritje van twintig minuten is precies genoeg om even te landen.”

Renze is vanaf maandag iedere werkdag te zien op RTL 4 om 22.00 uur.