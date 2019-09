René van Kooten speelt zijn droomrol in Anastasia

René van Kooten speelt Gleb in Anastasia. Beeld Annemieke van der Togt/ Roy Beusker/ Stage Entertainment

Het is 20 december 2018. René van Kooten loopt met zijn karretje boodschappen naar de kassa van de Hoogvliet in zijn woonplaats Zoetermeer. Zijn mobiel gaat af. De musicalster pakt ’m uit de broekzak en ziet de naam van Stage Entertainment oplichten. Opgewonden rekent hij af. “Ik durfde niet op te nemen,” zegt hij

Buiten luistert hij zijn voicemail af. “Je hoopt dan dat ze iets hebben ingesproken. Dat ze zeggen: we krijgen je niet te pakken, maar je bent het geworden. Niet dus. Of ik terug wilde bellen.” Dat doet hij pas thuis, waarna het verlossende antwoord hoort: Van Kooten heeft ’m, de hoofdrol in de musical Anastasia. “Toen kwamen de emoties en schoot ik vol. Ik wilde het zó graag, een droomrol.”

Broadwayproductie

Zeker wordt Van Kooten als gevestigde musicalnaam vaak voor rollen gevraagd, maar ditmaal moest ook hij auditie doen. “Vier rondes lang en elke keer keek er weer een andere belangrijke figuur mee, ook omdat het een Broadwayproductie is.”

De tranen in die dagen zijn niet verwonderlijk. René van Kooten verkeert dan al wekenlang in een achtbaan van emoties, nadat zijn jongste dochter op 14 november veel te vroeg is geboren. Zijn vrouw Tanya heeft bloed­vergiftiging opgelopen en baby Sophia moet na 26 weken zwangerschap gehaald worden via een keizersnede. De vraag of Sophia het gaat redden, zorgt wekenlang voor onzekerheid. Sophia ligt eerst op de intensive care en vervolgens drie maanden in de couveuse. “Ik ben elke dag bang geweest. Ze was zo fragiel, het risico op complicaties zo groot. Maar na vijf, zes weken was het acute gevaar ge­weken.”

Thuiskomen

De musical Anastasia, het verhaal over het mysterie rond de verdwijning van de laatste Russische tsarendochter, was ook welkom door de plaats van de voorstelling, het Afas Circustheater. “Het Circustheater is groots. De immense zaal, het orkest, de muziek, de artiestenfoyer, de cast, het is magisch. Net als Carré, DeLaMar en de Nieuwe Luxor, het zijn de Wembley’s van het theater.”

In het Circustheater begon Van Kooten zijn musicalloopbaan: in Miss Saigon, toen Elisabeth en Aida. “Ik heb er twaalf jaar niet gespeeld, maar het voelt als thuiskomen.”

De tijd van repetities en try-outs is voorbij, het echte werk gaat beginnen. Van Kooten speelt in Anastasia de rol van Gleb, een Sovjetrevolutionair die de mogelijke tsarendochter Anya (gespeeld door Tessa Sunniva van Tol) op de hielen zit. “Een immense productie. Prachtig decor, geweldige kostuums, mooi verhaal. Anastasia hoort thuis in het Circustheater.”