René Mioch trekt zijn filmblikken open in Tuschinski

Natuurlijk ging het ook weleens mis. En ook dat komt aan bod in de voorstelling waarin René Mioch terugkijkt op de meer dan 35 jaar dat hij filmjournalist is, vooral voor de televisie. Weinig geslaagd vindt hij achteraf zijn interview met actrice Bette Davis (1908-1989).

“Ik ben er natuurlijk trots op zo’n legende nog te hebben mogen spreken, maar ik heb dat toen, als beginnend journalist niet goed aangepakt. Ik dacht lang dat het aan haar lag, ze was al heel oud. Maar als de beelden nu terug zie, lag het toch echt aan mij. Ik was te happig, wilde laten blijken dat ik het allemaal wel onder controle had. Mijn Engels was ook nog onbeholpen.”

Maar het kwam allemaal goed. René Mioch (62) kreeg zo ongeveer heel Hollywood voor de camera. Steven Spielberg, Julia Roberts, Madonna, Meryl Streep, Denzel Washington, Johnny Depp, Brad Pitt... Hij sprak ze allemaal. En ze komen allemaal aan bod in Films & Sterren in het Theater, een voorstelling die hij omschrijft als ‘een combi van een lezing en een livedocumentaire’.

”Ik vertel en ik laat fragmenten zien, waarvan sommige nooit eerder zijn vertoond. We beginnen in Tuschinski, dat deze maand zijn honderdste verjaardag viert. Tot mei volgend jaar zijn er 35 voorstellingen, vooral in bioscopen. In het najaar van 2022 ga ik door, dan vooral in theaters. Ik hoop de bezoekers iets te laten zien van de achterkant van het filmbedrijf. Ik ga langs de grote thema’s van de filmwereld en relateer die aan mijn eigen belevenissen.”

Beroemdheid is een van die thema’s. Was Mioch in zijn ontmoetingen met de sterren weleens starstruck? ”Dan moet ik diep nadenken. Ik heb een grote bewondering voor Sharon Stone. Ik vind het prachtig hoe zij zich presenteert. Echt een ster. Maar ik was eens bij een herdenking van iemand die we beiden kenden en daar was ze een mevrouw aan wie je op straat zo voorbij zou lopen. Op een filmfestival of een charity stráált ze, maar dat is een gecreëerd beeld, het is niet de werkelijkheid.”

“Mijn grote angst toen ik dit vak inging, was dat de acteurs die ik zo bewonderde in het echt zouden tegenvallen, dat ze helemaal niet zo leuk zouden blijken te zijn. Maar met de meesten bleek goed te werken. Vaak is vooral de entourage vervelend.”

Films & Sterren zit vol anekdotes. We krijgen er alvast één: “Arnold Schwarzenegger was in Amsterdam en wilde naar de Wallen. Ik moest mee. Ik snap ook wel dat ik werd gebruikt. Had hij daar alleen gelopen, dan had de pers ervan gemaakt: ‘Schwarzenegger gesignaleerd op Wallen’. Hij kon nauwelijks door die smalle steegjes. Hij moest zich met dat brede lijf echt om de meisjes heen manoeuvreren. Op een van de grachten liepen we langs een seks­bioscoop. Ik dacht: de portier gaat proberen Schwarzenegger binnen te krijgen. Maar nee, hij riep: ‘Hé René, kom je een fillempie kijken?’”

