René Mioch en Kriterion onderscheiden om verdiensten voor bioscopen

René Mioch Beeld Anneke Janssen

René Mioch is onderscheiden met de Jan Nijland Zilveren Roos, een oeuvreprijs bestaande uit een zilveren roos en een geldbedrag van 20.000 euro. Mioch kreeg de prijs tijdens een online perspresentatie van Filmdistributeurs Nederland en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters in Koninklijk Theater Tuschinski.

‘Zijn aanstekelijk enthousiasme en interesse voor film, vooral in de filmmakers vóór en achter de camera alsmede de vele door hem gemaakte en gepresenteerde filmprogramma’s hebben hem bij het grote publiek gemaakt tot een icoon van de Nederlandse cinematografie,’ aldus het juryrapport. ‘Hij heeft hierdoor een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de promotie van in het bijzonder de bioscoop als vertoningsinstrument en de ongeëvenaarde beleving die de bioscoop de toeschouwer biedt.’

Aanmoediging

De Vereniging Onderlinge Studenten Steun Kriterion – ofwel Filmtheater Kriterion – is bekroond met Het Zilveren Roosje, een aanmoedigingsprijs waaraan 5.000 euro is verbonden. De bioscoop aan de Roetersstraat krijgt de prijs omdat ‘vele personen die vandaag de dag werkzaam zijn in de filmindustrie, hun loopbaan zijn begonnen als werkstudent bij het in 1945 opgerichte Kriterion – van de filmmakers Ena Sendijarević, Mark de Cloe en Fiona Tan tot distributeurs en programmeurs als Huub Roelvink (Cherry Pickers), Ludmilla Cvikova (IFFR) en Mila Schlingemann (Eye)’.

De Zilveren Roos werd van 1960 tot 1990 toegekend aan onder anderen Charlie Chaplin, Bert Haanstra, Robbert Wijsmuller en Jan Nijland. De stichting Jan Nijland Zilveren Roos heeft de prijs in 2013 nieuw leven ingeblazen en reikt sindsdien jaarlijks de Zilveren Roos uit aan ‘een natuurlijke of rechtspersoon die van grote betekenis is voor de Nederlandse bioscoopwereld en erin slaagt om de bioscoop via film (of andere cultuuruitingen) onder ieders aandacht te brengen’.

Vorig jaar werden de prijzen vanwege corona niet uitgereikt; in 2019 ging de Zilveren Roos naar Paul Verhoeven en het Zilveren Roosje naar Martin Koolhoven. De jury bestond deze editie uit Sandra den Hamer, Michael Lambrechtsen en Boris van der Ham.