Remy Evers, de Jim Carrey onder de cabaretiers: ‘Ik vind mezelf geen goede grappenschrijver, de humor zit vaak in het fysieke’

Remy Evers mag dan cabaretier genoemd worden, stiekem is hij vooral een levend stripfiguur. In Gewoon Remy neemt hij het publiek mee op een fantasierijke queeste over eigen dromen en de verwachtingen van je familie.

Remy Evers groeide op in Amby, dat officieel al ruim een halve eeuw bij Maastricht hoort, maar voor veel inwoners een dorp blijft. Zijn in 2016 overleden vader verkocht en installeerde rolluiken. Een nuchtere man die zijn zoon vooral zekerheid toewenste en weinig begreep van diens artistieke ambities. Gek doen, daar had je immers carnaval voor.

Drie dagen per jaar was Evers senior onderdeel van ‘De Vrijgezèllige’, een groep die sketches speelde over lokale politiek. “Pap deed dat met vier vrienden, allemaal vijftigplussers. Toen een van hen ziek werd, vroeg hij of het iets voor mij was. Ik merkte al snel: dit is niet mijn humor, maar het was zo cool om te zien hoe serieus hij dat nam. Hij vond het heel belangrijk om zijn teksten goed te kennen, want carnaval was hét moment om te shinen in het dorp. Tegelijk was het voor hem ondenkbaar dat optreden mijn beroep kon worden.”

Als het volksfeest weer voorbij was, gingen zijn ouders door met wat ze altijd deden: keihard werken. Dat had gevolgen voor hun kroost. “Heel zwart-wit gezegd mochten mijn broer en ik niet echt kind zijn. Als pap en mam thuiskwamen, moesten wij ervoor zorgen dat de boel aan kant was, zodat ze rust hadden. Dat is op die leeftijd best moeilijk. Mijn broer treiterde me vaak uit frustratie, terwijl ik speelde met actiefiguren en vluchtte in fantasie.”

“Dat mijn vader rolluiken verkocht, is voor mij heel symbolisch. Als ze thuis omhoog waren, hielden we de schone schijn op voor de buitenwereld. Als ze dicht zaten, moest er binnen orde en structuur heersen. Door die fantasie kon ik veel makkelijker relativeren en toch overal de lol van blijven inzien.”

Cameretten

Tot verbijstering van zijn ouders verhuisde Evers naar Den Bosch om naar de Koningstheateracademie te gaan. In 2019 won hij cabaretfestival Cameretten met een korte versie van wat, na veel coronavertraging, Gewoon Remy zou worden. Daarin deed hij pogingen om Prins Carnaval te worden. Zijn fysieke talent was toen al overduidelijk.

“Mijn broer werkt ook in de rolluiken en was de protegé van ons pap. Ik wist dat ik die kant niet op wilde, maar voelde toch jaloezie. Ik dacht: hoe kan ik hem dan wel trots maken? Door Prins te worden. Daar ging die voorstelling over. Ik baalde er zo hard van dat mijn vader overleed voor ik dat festival won. Dan had hij kunnen zien dat het gelukt was. Dat ik een goede keuze heb gemaakt.”

Evers is op het podium een levend stripfiguur, die zijn persoonlijke verhalen enorm opblaast. “Ik vind het leuk om groot te spelen. Jim Carrey is echt een voorbeeld voor mij. Ik kijk zelf vrij weinig cabaret, maar wel oude dingen als Monty Python, Mr Bean en kinderseries als Spongebob. Ik vind mezelf geen goede grappenschrijver, de humor zit vaak in het fysieke. In de voorstelling zie ik mezelf op een klif staan en heb ik oogcontact met de piloot van een vliegtuig. Dat zou zo uit Road Runner kunnen komen.”

Rouwkaarten

In de avondvullende versie van Gewoon Remy speelt het overlijden van zijn vader nog slechts een bijrol. “Hoe kut het ook klinkt, op een gegeven moment heb je dat wel verwerkt. Bovendien stierf mijn opa in 2021 aan corona. Toen dacht ik: zou het niet interessant zijn om hun leefwerelden tegenover elkaar te zetten?”

Zijn opa was voor Evers een echte held. “Die fantaseerde de hele boel bij elkaar. Hij vertelde met een stalen gezicht dat hij Limburg had ontdekt. Als kind zag ik hem als een enorme avonturier, terwijl mijn vader stond voor structuur en veiligheid. Nu ze er allebei niet meer zijn, moet ik zelf keuzes maken. Ga je voor zekerheid of neem je risico’s?”

Tien jaar geleden nam de cabaretier zo’n risico door zijn geboorteplek te verlaten. Spijt heeft hij allerminst. “Ik hou van Amby, maar het is ons kent ons. Iedereen praat over elkaar en dat leidt weleens tot vreemde situaties. Toen pap kanker kreeg, lagen er nog vóór hij doodging drie rouwkaarten in de bus. Als iemand aan het begin van de straat hoort dat je een ziekte hebt, ben je aan het einde ervan al overleden.”

“Dat is echt dorps. De mensen zijn op elkaar gericht. Daarom was het zo’n grote stap om te kiezen voor cabaret en het stadsleven. Die verhuizing voelde als emigreren. Als ik vertelde dat ik in Den Bosch ging wonen, vroegen buren: ‘Ah, ga je naar het noorden?’”

Een feestje bouwen

Veel cabaretiers dromen ervan om op een dag in Carré te staan. Evers niet. Of niet per se. “Carré is te gek, maar de voorstelling die ik nu speel zou er niet tot zijn recht komen. Ik wil contact leggen met mensen, een feestje met ze bouwen. Zolang het mogelijk is om te maken wat ik leuk vind, ben ik een gelukkige jongen. Het verkleden is natuurlijk het tofste aan carnaval en ik kan elk personage zijn dat ik wil.”

“Ik zeg dat ook vaak tegen mensen in het Zuiden: ik vier iedere dág carnaval. Ik mag elke avond rondrennen met een cape om. Dan ben ik maar een laagbetaalde zzp’er, dat is gewoon te gek.”

Gewoon Remy is op 24 april te zien in De Kleine Komedie