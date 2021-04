Remon Baan, held uit Beau in Floradorp: ‘Zó mooi, die vos van sloopmetaal’

Beau van Erven Dorens en Remon Baan in Expocafé Zamen. Beeld Jean-Pierre Jans

Beau van Erven Dorens wrijft voorzichtig over een kunstwerk. “Er zit zoveel liefde in,” zegt hij, en wrijft nog een keer, het is bijna aaien nu. “En het komt tot leven. Dat vind ik zó mooi.”

Het kunstwerk heet Scrapmetal Fox, en het is inderdaad een vos, maar dan gemaakt van gevonden metalen. Fascinerend hoe die kop, die toch slechts bestaat uit spaken, schroeven en ander ijzerwerk, zowaar vervaarlijk kan kijken. Net als de hond ernaast, die daadwerkelijk blij uit zijn oogdoppen kijkt, waarschijnlijk door die flinke steeksleutel in zijn bek.

“Of kijk deze,” zegt Van Erven Dorens. Hij loopt naar Scrapmetal Fish, type barracuda met een bek vol uiteindes van vorken. “Hij kan bewegen.”

Ruitenwisser in vis

Van Erven Dorens duwt op een knop en de staart gaat op en neer. De kern van de vis is gemaakt van een ruitenwisser. “Hij was stukgegaan, toen ik nog even wilde testen,” zegt Remon Baan, de maker van al dit fraais. “Dus heb ik hem helemaal losgeschroefd, maar toen wist ik wel zeker dat hij zou werken tijdens de expositie.”

Het werk van Baan is maandag en dinsdag nog te zien in Expocafé Zamen in Noord. Een opening met honderd man zit er door corona niet in. Wel worden er deze middag opnamen gemaakt voor het RTL4-programma Beau in Floradorp.

De televisiemaker kwam Baan een jaar geleden tegen tijdens de opnames van het programma, waarin hij een aantal kleurrijke bewoners van Floradorp volgt. Baan knapte in de Klus­fabriek oude fietsen op, die gratis aan onbemiddelde buurtbewoners worden geschonken. Baan is verlamd aan zijn linkerarm en heeft een wajonguitkering. Mede door het programma heeft hij nu een eigen atelier in Zaandam. Acht uur per dag zit Baan daar en maakt hij zijn sculpturen, alleen op zondag neemt hij rust. Hij krijgt inmiddels meer aanvragen voor een sculptuur dan hij op korte termijn kan maken.

Van Erven Dorens: “Ik zie die metalen dingen en dan denk ik: dat breng ik naar de sloop. Remon ziet diezelfde dingen en dan ziet hij een goudmijn. Hij herkent meteen: daar maak ik een dinosaurus van, en daarvan een kreeft, en daarvan een lamp. Dat is de ware aard van een kunstenaar.”

Baan zit duidelijk in zijn fietskoplampenperiode. Uitgestald staan een zittende koplamp, een juichende, een gitaarspelende, een fietsende, een gewichtheffende. Het is allemaal even vrolijkmakend. Ze geven nog licht ook.

Al zijn materialen vist Baan uit de grachten. “Ik neem de zwaarste magneet die je kunt krijgen en daarmee ga ik magneetvissen. Ik gooi het magneet aan een touw van 10 meter met een grote boog het water in.” Van Erven Dorens: “Daar komt een hele wereld naar boven.”

Magneetvissen

Dat kun je wel zeggen. Behalve fietsen, heel veel fietsen, oude Nokia’s en afvoerputjes, ook een pistool en een parkeermeter uit 1979 met nog een kwartje erin. Daar heeft Baan een wandlamp van gemaakt.

Baan: “Mensen gooien heel veel in het water. Omdat ze het niet zien, denken ze dat het er niet meer is, maar ik vis dat allemaal omhoog.”

Ook vond hij de nodige kluizen, 27 in totaal. Die lagen in het water langs de Transvaalkade, een ideale plek voor dieven en inbrekers, want daar kunnen ze hun auto vlak langs het water parkeren. Een van de kluizen was van de Hortus Botanicus, inclusief jubileummunten van hun 300-jarig bestaan. Van Erven Dorens: “Ze wilden de kluis niet eens terug, want ze hadden het verzekeringsgeld al gehad.”

Sinds de uitzendingen van Beau in Floradorp zetten mensen zakken vol metaal in de tuin van Baan, maar dat is niet nodig. Met zijn hobby vist Baan zelf materiaal genoeg, en hij mag die rommel in zijn tuin allemaal opruimen.

Van Erven Dorens over zijn protegé: “Vorig jaar leerde ik hem kennen, een verlegen jongen, maar ik zag een ongelofelijk talent. Zijn beelden bestaan uit spaken, bouten en koplampen, maar hebben toch een melancholische blik. Dat is ook Remon, die met een weemoedige blik naar de wereld kijkt. Binnen een jaar heeft hij zich opgewerkt tot directeur en grootaandeelhouder van zijn eigen bedrijf. Je bent echt een lichtje.”

Remon Baan staat ernaast, verlegen.