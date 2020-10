Rembrandts 17de-eeuwse Oopjen gaat op stap in hedendaags Amsterdam

Beeld Dinand van der Wal

“Het moet voor Marten en Oopjen even wennen zijn,” zei de eertijdse cultuurminister Jet Bussemaker toen de door Nederland en Frankrijk voor 160 miljoen euro aangekochte huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit in juni 2016 werden gepresenteerd in het Rijksmuseum.

In haar fascinerende documentaire Marten en Oopjen: portret van een huwelijk liet Oeke Hoogendijk al zien hoe verbeten de directie van het Rijksmuseum heeft gevochten om niet één, maar beide portretten voor Nederland aan te kopen. En nu is er een onbekommerde jeugdfilm van Annemarie van de Mond (De Mannentester, Meiden van de Herengracht), die een bijzondere reden opgeeft waarom de 21-jarige Oopjen zo moest wennen in het Rijks.

Als het door Rembrandt vereeuwigde meiske, dat jaren in de Parijse slaapkamer van baron Éric de Rothschild had gehangen, in het Rijks is geïnstalleerd, meent zij in de twaalfjarige Jackie (Frouke Verheijde) haar zusje Aeltje te herkennen. Oopjen stapt uit het schilderij, om te ontdekken dat Jackie – dochter van de bewust ongehuwde hoofdconservator Mouna (Karina Smulders) – niet het zusje is dat ze al jaren kwijt is.

Jackie denkt eerst dat ze met een verklede actrice van doen heeft. Maar zodra ze merkt dat het Oopjen ernst is, zet ze alles op alles om haar te helpen. Wat volgt is een parade aan grapjes en situaties die grotendeels leunen op hetzelfde principe: de 17de-eeuwse telg uit een regentengeslacht dat fortuin had gemaakt met handel in graan en buskruit, verwondert zich over 21ste-eeuwse zaken als de tram, scooters en vliegtuigen.

Intussen moet de stoere, zelfstan­dige Jackie voor haar kleine zusje zorgen en Oopjen verborgen zien te houden voor haar moeder, die van de lapzwans van een museumdirecteur (Jaap Spijkers) de taak krijgt de crisis in het museum het hoofd te bieden.

Het Rijksmuseum, dat het gebouw ter beschikking stelde voor de film en scenarist Myranda Jongeling van informatie voorzag over de kunstwerken, wordt bedankt op de aftiteling. Marten & Oopjen zijn er de komende jaren nog te zien.