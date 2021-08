Rembrandtkenner en kunsthistoricus Ernst van de Wetering (83) overleden

Rembrandtspecialist Ernst van de Wetering. Beeld ANP

Van de Wetering was vanaf de oprichting in 1968 betrokken bij het Rembrandt Research Project en werd in 1993 voorzitter van het onderzoeksproject. Het team bracht nauwkeurig in kaart welke schilderijen echt door Rembrandt van Rijn zijn gemaakt en welke werken ten onrechte aan hem zijn toegeschreven. Het onderzoek leidde tot een totaaloverzicht van 340 erkende Rembrandts. Deze staan in een catalogus van zes boeken, die tussen 1982 en 2014 zijn verschenen. In 1993 was Van de Wetering te gast in het VPRO-programma Zomergasten.

Van de Wetering was van 1969 tot 1987 ook verbonden aan de voorloper van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Van 1987 tot 1999 was hij hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2003 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.