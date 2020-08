Rembrandthuis verwacht miljoenen verlies en ontslaat kwart van personeel

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Het ging vorig jaar nog ongelooflijk goed met het museum,” zo vertelt De Koekoek dinsdagochtend aan de telefoon. “De complete organisatie was voor het eerst in jaren helemaal op orde. We hadden een goed functionerend team en de vooruitzichten waren hoopvol.” Maar door de coronacrisis is een reorganisatie nodig om het museum open te kunnen houden.

De Koekoek moet daarom afscheid nemen van mensen die al jaren in het museum werken. Toch kwam het voor deze medewerkers niet als een verrassing. “We hebben de organisatie de afgelopen maanden goed op de hoogte gehouden,” aldus de directeur. Ze was zeer onder de indruk van het begrip van haar werknemers. “Mensen werken hier omdat ze van Het Rembrandthuis houden, ze vinden het belangrijk dat het museum kan blijven bestaan.”

Drie maanden dicht

Het museum was bijna drie maanden dicht door de uitbraak van het coronavirus. Sinds 2 juni zijn bezoekers weer welkom, maar het museum mag slechts dertig procent van het normale aantal bezoekers toelaten. Ze moeten zelfs mensen weigeren. “Maar dat is nu, in het hoogseizoen,” zegt de directeur. “We houden er rekening mee dat we in het najaar minder bezoekers trekken.”

De Koekoek benadrukt dat Het Rembrandthuis niet de enige culturele instantie is die in de problemen is gekomen door de coronacrisis. Eerder bleek al dat sluiting dreigt voor Ons’ Lieve Heer op Solder, en ook Het Tassenmuseum kondigde eind april aan permanent de deuren te sluiten. Bij wetenschapsmuseum Nemo moeten 50 medewerkers weg. “Ik hoop van harte dat zowel de gemeente als de rijksoverheid nog een keer de portemonnee trekt om de musea in Amsterdam te ondersteunen,” aldus De Koekoek.

De maatregelen treden grotendeels per 1 januari volgend jaar in werking. Zowel medewerkers in vaste dienst als mensen met een tijdelijk contract zijn de dupe van de reorganisatie.