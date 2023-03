Rembrandthuis dit weekend gratis voor Amsterdammers: ‘Rembrandts huis wordt weer een broedplaats’

Het Rembrandthuis is na vier maanden verbouwen weer open. Beeld Kirsten van Santen

Waarom deze verbouwing?

“Heel simpel: we wilden meer ruimte om het verhaal van Rembrandt nog beter en uitgebreider te kunnen vertellen. Dat kon omdat we het pand naast het museum sinds een jaar of vier huren. De educatieve afdeling en de facilitaire dienst zijn naar dat pand verhuisd. Dat maakt deel uit van het grote masterplan van zeven miljoen euro dat in de achterliggende jaren is ontwikkeld. Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat we nu alleen fase 1 hebben kunnen uitvoeren.”

Wat houdt fase 1 precies in?

“We hebben de zolder van het huis bij het museum getrokken en zo ongeveer dertig procent meer museale ruimte gecreëerd. Dertig procent meer Rembrandt! We hebben de verbouwing duurzaam aangepakt. De zolder is grondig geïsoleerd en we hebben een partij zeventiende-eeuws hout die we vonden hergebruikt.”

“Op de zolderverdieping staat een grote etspers waarmee we dagelijks tussen elf en drie etsdemonstraties geven, en ook verfworkshops. Zo leer je echt hoe hij werkte en ga je beter naar zijn werk kijken. Ook vertellen we het verhaal over wat er met het huis en met Rembrandt gebeurde nadat hij failliet was verklaard en naar de Rozengracht moest verhuizen.”

Betreft de verbouwing alleen het woonhuis?

“Nee, in de moderne vleugel is een extra tentoonstellingszaal toegevoegd waar op uitnodiging kunstenaars zullen gaan werken. Rembrandts huis wordt daarmee weer een creatieve broedplaats. In de traditie van de vele leerlingen van Rembrandt die hier kunst maakten, willen wij ook jong talent de mogelijkheid bieden nieuw werk te maken.”

“Tegenover de museumshop is een nieuwe mediabalie waar 250 bezoekers een nieuwe interactieve multimediatour kunnen krijgen, in dertien talen. In het Arabisch, in het Ivriet, in het Turks… We hebben daar echt in geïnvesteerd zodat iedereen zich welkom voelt. Het verhaal was heel erg gericht op het huis, en dat hebben we meerstemmig gemaakt. Rembrandt zelf staat meer centraal, en ook de mensen rond Rembrandt, en de buurt rond het huis.”

Wat is er nog niet gerealiseerd?

“Ons huis is zelf het belangrijkste collectiestuk, en nationaal erfgoed. Daar moeten we heel goed voor zorgen, ook voor de komende generaties. In fase 2 willen we heel graag een transparante gevel in het moderne gebouw verwezenlijken, en de entree verruimen. En we hebben een nieuwe klimaatinstallatie nodig om goed voor onze collectie en al dan niet internationale bruiklenen te kunnen zorgen. We willen altijd een schilderij van Rembrandt kunnen tonen.”

“Die klimaatinstallatie is een must is, dat moet binnen vijf, zes jaar gerealiseerd worden. Het is moeilijk om daar geld voor te vinden omdat je het niet ziet, het is geen werk van Rembrandt, maar heel erg essentieel voor de collectie en het huis. En verder is de ambitie om nog gastvrijer en beter toegankelijk te worden. Het oude huis blijft altijd moeilijk toegankelijk met die smalle trappen. Alle tentoonstellingsruimtes zijn goed bereikbaar, en je kunt met de lift naar het oude huis.”

Gaat het museum na de verbouwing meer bezoekers trekken?

“We hebben alle nationaliteiten mogen verwelkomen, behalve bezoekers uit Noord-Korea. Maar wat heel erg diep in onze ambitie is verankerd is dat we nog veel meer Amsterdammers binnen willen krijgen. En vooral ook de Amsterdamse schoolkinderen. Maar we denken ook aan blinden en slechtzienden, zo hebben we een looproute gerealiseerd, is er een voelmaquette en zijn er geurstations. We zijn een laagdrempelig museum, en met de demonstraties en een blik op het dagelijkse leven in een Amsterdams huis in de zeventiende eeuw hopen we dat te kunnen realiseren. Daarom is het museum dit weekeinde voor alle Amsterdammers gratis te bezoeken.

Meer informatie via www.rembrandthuis.nl