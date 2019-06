Rembo & Rembo is nog even heerlijk als twintig jaar geleden

Han Lips schrijft doordeweeks over wat hem is opgevallen op televisie. Vandaag: Rembo & Rembo.

‘Da’s toch nie normaal, da’s abnormaal! Da’s toch gewoon nie te geleuven!’ In huize Lips wordt deze frase ruim twintig jaar na het einde van Rembo & Rembo nog steeds te pas en te onpas ingezet (als het kattengrit op is, als er weer een Roelvinkjesformat wordt aangekondigd). Maar hoe leuk of goed is die VPRO-klassieker eigenlijk? Is die Gluurbuur nog net zo geinig als vroeger of inmiddels een vieze vent, wanhopig door de tijdsgeest ingehaald?

Lips had er in geen jaren een blik op geworpen, tot de NPO gisteren tientallen volle afleveringen online smakte op NPO Start (op YouTube en de VPRO-site staan slechts fragmentjes). Wat meteen opviel: wat kun je toch veel met weinig.

Maxim Hartman en Theo Wesselo moeten de beschikking hebben gehad over een gigantische verkleedkist, met niet alleen die blauwe pakken en puntbloezen erin, maar ook een enorme hoeveelheid pruikjes en rare kledingstukken. Zonnebrilletje op, sik op de kin gelijmd, en daar is professor Paardekuth met zijn adviezen om trillende billen tijdens het tandenpoetsen tegen te gaan.

Lips klikte snel door naar de nieuwere afleveringen en vloog in één moeite door van het kraampje in de duinen (koffiekoppen, één euro) naar de vierdelige zwart-witsoap over de aankoop van een tweedehands föhn. En ja hoor, daar was de Gluurbuur met zijn verrekijker. In zijn slechte Limburgs mopperde hij als vanouds dat de buurvrouwen die dag alwéér ‘klederen’ aan hadden getrokken. “Dit kan toch niet zomaar?!”

Of makers van jeugdtelevisie dit nu nog zouden maken? De kans lijkt Lips tamelijk klein. Maar o, wat zijn die rariteiten heerlijk om terug te kijken – en ze worden alleen maar leuker naarmate je ze vaker kijkt. Kom maar door met die ouwe koeien, NPO. Lips kan er geen genoeg van krijgen.

Reageren? hanlips@parool.nl