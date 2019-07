Remake van The Lion King maakt net zoveel indruk als toen

Scène uit de Lion King Beeld The Lion King

Je kunt de verbrande savanne bijna ruiken. Als de Pride lands kennismaken met het pasgeboren leeuwenwelpje Simba, galopperen er antilopes over de graslanden, krullen de olifanten hun slurven omhoog en steken de giraffen hun nek uit.

De iconische scene – een shamaan-baviaan toont vanaf een rotspunt de toekomstige koning aan de kuddes op de vlakte beneden – toont meteen welke krachttoer de makers van deze nieuwste live action remake hebben volbracht: The Lion King is nu een kruising tussen de tekenfilm uit 1994 en de bekroonde BBC-serie Africa met David Attenborough.

Alles aan het decor klopt: van de rondcirkelende vuurvliegjes tot de beelden van de mestkever die achterwaarts de uitwerpselen van een giraffe door het zand duwt. Het overbekende verhaal van het welpje dat zijn vader moet opvolgen als heerser van de steppe, maar na diens dood niet meer durft, maakt net zoveel indruk als toen.

Duidelijk is dat de film mikt op de kinderen en tieners die de film in 1994 in de bioscoop zagen. Zij kennen de plot – én de afloop – uit hun hoofd en zien hun jeugdherinneringen herleven in ultramodern decor. Aan de verhaallijn is amper iets veranderd. Zelfs het niesje van baby-Simba is op zijn plek gelaten.

Hooguit is er wat gesneden in de liedjes; een ingreep die gerust ook de dialogen had mogen treffen. Omdat het verhaal zo bekend is, hadden de sprekende dieren – toch een beetje lastig in deze hyperrealistische wereld – best wat vaker hun mond kunnen houden, zeker omdat de parade van bloeddorstige hyena’s, brullende leeuwen en alles vertrappende wildebeesten voor de doelgroep die meer uitleg nodig heeft – kinderen onder de 10 jaar – echt te eng is.

Niettemin maakt The Lion King de verwachtingen waar. Het savannesprookje ontroert nog net zoals het origineel. Maar belangrijker: deze versie is een visueel spektakelstuk waarbij je als kijker ogen tekortkomt.