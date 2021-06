Rekening houden met verzet van bewoners, daar kon Heerlen niet aan beginnen

Opstandelingen, Beeld -

De makers van Opstandelingen waren niet te benijden gisteravond. De aflevering van het programma waarin Sophie Hilbrand bewoners opzoekt die doorgaans overhoop liggen met het lokale bestuur, stond pal tegenover Nederland-Oostenrijk geprogrammeerd. En dat was zonde, want nu ontging heel veel mensen een puike journalistieke productie waarin Heerlen centraal stond.

Het draaide om een buurt die in april vorig jaar per gemeentelijke flyer werd overvallen met de mededeling dat vlakbij een dag-en-nachtopvang zou komen van ‘zorgmijders’, vaak verslaafden die opname en medicatie weigeren en veel overlast kunnen veroorzaken. De wethouder, van de SP, had niet de moeite genomen de buurt vooraf te polsen. Dat was toch zinloos, legde hij de verbaasde Hilbrand uit. De bewoners zouden er nooit mee hebben ingestemd. Als je met dergelijk verzet rekening zou houden, was het einde zoek.

De gemeenteraad was evenmin geïnformeerd. Dat was niet nodig, want het bestemmingsplan bood ruimte voor vestiging van de opvang. Zo kon het gebeuren dat ook een raadslid uit de wijk van niets had geweten.

De wethouder vervolmaakte zijn rol als bad guy door het doen van aangifte tegen de bewoners, nadat ze een ludieke nepflyer in zijn eigen woonwijk hadden verspreid waarop de zogenaamde komst van een dag-en-nachtopvang in die buurt werd aangekondigd. De wethouder kon er niet om lachen: “Het zet de geloofwaardigheid van de gemeente op het spel.”

Met NRC-journalist Joep Dohmen als commentator werd de context geschetst van een stad die het sluiten van de mijnen nooit te boven is gekomen en al decennia worstelt met overlast van verslaafden. Aan het slot kregen we in Utrecht te zien hoe het wel moet: met zorgvuldige inspraak en voorlichting voor buurtbewoners.

Goed geresearchte televisie, drie kwartier lang. Gelukkig is er volgende week donderdag even geen EK.

Reageren? hanlips@parool.nl.