Reizen Waes gaat ten onder in het fenomenale buitenlandaanbod van de NPO

De zondagavondprogrammering van de NPO is onbegrijpelijk. Op NPO2 is Metropolis en Onze man bij de Taliban te zien, twee uitstekende buitenlandprogramma’s. Tegelijkertijd staan bij NPO3 op precies dezelfde tijd achtereenvolgens 3 Op Reis en Reizen Waes geprogrammeerd. Had dat niet handiger gekund, vraagt Lips zich af.

En waar Lips vorige week keek naar Thomas Erdbrinks fenomenale reportage vanuit Afghanistan, koos hij nu voor Tom Waes. Die maakt een reisserie over wereldsteden en was neergestreken in Nairobi, de snelst groeiende stad ter wereld. Fascinerende plek, sympathieke presentator, VPRO-kwaliteitsstempel erop, dat kan niet misgaan, zou je zeggen.

En toch was Lips niet laaiend enthousiast. Misschien dat hij de laatste jaren verwend is geraakt door de enorme hoeveelheid steengoede reisprogramma’s uit iedere uithoek van de wereld, maar Reizen Waes haalde dat niveau bij lange na niet. Wat zich wreekte was dat Waes overduidelijk geen expert is, en zich dus als een toerist van plek naar plek liet vervoeren.

Zo kreeg zijn trip iets weg van een promofilmpje van de VVV van Nairobi: een bezoek aan een hoge toren met mooi uitzicht, een trip naar een reservaat voor neushoorns en een blokje over de enige ijshockeyploeg van de stad, waarvan de relevantie verder niet duidelijk werd.

Kort werd aangestipt dat een nieuwe en peperdure tolweg was aangelegd door China, die tot diep in de komende eeuw zal moeten worden afbetaald door Kenia. China is al decennia bezig om op deze manier grip te krijgen op Afrika, maar wat de geopolitieke implicaties daarvan zijn bleef helaas liggen.

Reizen Waes lijkt wat te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Het is minder jeugdig en flitsend dan 3 Op Reis, maar ook verre van zo informatief en grondig als wat tegelijkertijd op NPO2 te zien was. En na het zien was Lips niet enthousiaster geworden over Nairobi als vakantiebestemming.

