Reis door de Amsterdamse drugsscene vanaf de jaren 90 tot nu

Rauwe beelden van heroïneverslaafden en relaxtere foto’s van pilletjes slikkende party­gangers in de Roxy en festivalgangers op ADE. Deze beelden zijn de zien op de foto-expositie Dutch Drugs Stories van Poppi Drugs Museum Amsterdam in het Vrijpaleis in de Paleisstraat.

De expositie begint met zes portretten van heroïnegebruikers, onder wie de Algerijnse Zora, gefotografeerd door Adrie Mouthaan. Zora stapte over van het ‘shotten’ van heroïne naar chinezen. De kick is zachter, vond ze. De meeste gebruikers op de foto’s zijn inmiddels overleden of uit zicht geraakt.

Stein was in de jaren negentig dakloos en seropositief en had tbc. Hij slikte driemaal daags 24 pillen. Beeld Adrie Mouthaan

Een grote foto van Han Singels toont de kop van de Zeedijk, een no-goarea in die tijd, waarop twee mannen een schermutseling lijken te hebben. Van een afstandje kijken anderen toe. ‘Een gebbetje’ schreef Singels onder de foto, die verscheen in het in 1991 opgerichte straatmagazine Mainline, lijfblad van heroïne- en cokegebruikers.

'Een gebbetje’ op de kop van de Zeedijk in de jaren negentig, toen de no-goarea vol stond met heroïneverslaafden. Beeld Han Singels

De expositie is een reis door de Amsterdamse drugsscene vanaf de jaren negentig tot nu. Het laat de veranderingen in de afgelopen dertig jaar zien. Zwart-witfoto’s maken plaats voor kleurige beelden van op house dansende massa’s in discotheek Roxy eind jaren tachtig. Cleo Campert, huisfotograaf van de Roxy en dochter van, staat op een van de foto’s afgebeeld met 35 gulden in haar hand: destijds de prijs van een xtc-pil. Thans ligt die prijs op zo’n vijf euro.

Eddy de Clercq draaide housemuziek in de mede door hem opgerichte Roxy. Een xtc-pil kostte 35 gulden. Beeld Cleo Campert

Amaury Miller heeft foto’s gemaakt van festivals als ADE en Dance Valley, waar zo’n 55 procent van de partygangers een pilletje slikt voordat ze losgaan.

Vrijheid blijheid op Dance Valley. Ruim de helft van de partygangers neemt een pilletje. Beeld Amaury Miller

Verder is er een diavoorstelling uit eind jaren zeventig tot halverwege de jaren tachtig te zien van verslavingsarts André Havas. De arts, die voor vrije heroïneverstrekking pleitte, ontving problematische gebruikers in het HUK, een soort café in de Spuistraat. Daar mocht gebruikt worden en lagen schone spuiten.

Havas nam de verslaafden mee op wintersportvakantie en boottochtjes over het IJsselmeer. Oud-gebruiker Eric Krabbenbosch was een van hen. Hij kreeg 3000 gulden van Havas ‘om eens op vakantie te gaan’.

Ook is er een serie portretten van drugsgebruikers in coronatijd van Mona van den Berg.

Drugs-verslaafde Mussie (55) in coronatijd. ‘Door de lockdown verveelde ik me kapot.’ Beeld Mona van den Berg

De expositie in het Vrijpaleis, Paleisstraat 107, duurt tot 26 juli en gaat gepaard met debatten, film­screenings en thema-avonden over drugs.