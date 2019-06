Rein Wolfs wordt nieuwe directeur Stedelijk Museum

Rein Wolfs Beeld Martijn van Nieuwenhuyzen

Wolfs (Hoorn, 1960) volgt Beatrix Ruf op, die in oktober 2017 vertrok na publicaties over haar neveninkomsten. Hij treedt officieel op 1 december in dienst; tot die tijd zal hij zijn contractuele verplichtingen blijven vervullen in Bonn, waar hij sinds 2013 directeur is van de Bundeskunsthalle.

Wel wordt Wolfs de komende maanden betrokken bij beleidsbeslissingen en benoemingen in belangrijke vacatures, waaronder die van een nieuwe zakelijk directeur, de opvolger van de huidige interim-directeur Jan Willem Sieburgh.

Wolfs staat bekend als vakman met gevoel voor actualiteit. Hij was artistiek directeur van Kunsthalle Fridericianum in Kassel, hoofd presentaties in Museum Boijmans Van Beuningen en directeur van het Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. Sinds 2013 is hij directeur van de Bundeskunsthalle in Bonn, een instituut dat hij na een moeilijke periode tot een succes wist te maken. Hij programmeerde hedendaagse en klassiek-moderne kunst, met belangrijke tentoonstellingen over Malevich, Kirchner, Hanne Darboven, Katharina Sieverding en Marina Abramović.

Ook organiseerde hij breed opgezette cultuurhistorische tentoonstellingen, waaronder het eerste retrospectief van modeontwerper Karl Lagerfeld, een overzicht van de choreograaf Pina Bausch, een tentoonstelling over strips en manga’s en de spraakmakende kunstcollectie van nazi-kunsthandelaar Gurlitt.

‘Uitermate gelukkig’

Duitsland ziet Wolfs ‘met lede ogen gaan’, aldus Truze Lodder, voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk, belast met de zoektocht naar het schaap met de vijf poten (functievereisten: een holistische kijk op besturen, gevoel voor humor, en in staat om het rumoer rond Beatrix Ruf en Ann Goldstein te doen vergeten). Lodder: “Wij zijn uitermate gelukkig met de komst van Rein, overtuigd een directeur te hebben gevonden die alles in zich verenigt waaraan het Stedelijk Museum behoefte heeft: inhoudelijke en – in brede zin – bestuurlijke ervaring, internationale allure, een wereldwijd netwerk, uitstekende relaties met kunstenaars, een spannende artistieke koers, openstaand voor ideeën van staf en samenwerkingspartners.

Zelf noemt de nieuwe directeur het Stedelijk ‘een uitgesproken publiek museum dat nog diverser, menselijker en internationaler kan worden en dat kritisch deel uitmaakt van het maatschappelijke debat’. Het Stedelijk is van iedereen, zegt hij. “Het is van de kunstenaars, van de bezoekers, van de potentiële bezoekers en van iedereen die het museum een warm hart toedraagt. Het is van heel Amsterdam, van Nederland en van de wereld.”

Wolfs heeft afgesproken dat hij al zijn nevenfuncties per 1 december neerlegt. De enige uitzondering is zijn jurylidmaatschap bij de Zwitserse inzendingen voor de Biënnale van Venetië in 2021 en 2023.