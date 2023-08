Regisseur William Friedkin (1935-2023) was invloedrijke vernieuwer van Amerikaanse film

Linda Blair met regisseur William Friedkin op de set van The Exorcist, 1973. Beeld Getty Images

William Friedkin werd eind augustus verwacht in Venetië, waar hij in 2013 een Gouden Leeuw kreeg voor zijn ‘aanzienlijke bijdrage aan de vernieuwing van de Amerikaanse film’. The Caine Mutiny Court-Martial gaat in wereldpremière op het prestigieuze Italiaanse filmfestival: het is Friedkins twintigste film en zijn eerste sinds Killer Joe in 2011. De invloedrijke Amerikaanse filmregisseur zal er echter niet bij zijn; hij overleed maandag op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Los Angeles.

Spectaculaire politiethriller

Friedkin raakte gefascineerd door het medium film na het zien van Orson Welles’ Citizen Kane. Op jonge leeftijd ging hij werken bij een lokaal televisiestation, waar hij al snel begon met regisseren. In 1965 vertrok Friedkin naar Hollywood, waar hij verscheidene televisieprogramma’s regisseerde, waaronder een aflevering van The Alfred Hitchcock Hour. In 1967 maakte Friedkin zijn eerste speelfilm, Good Times, met Sonny en Cher in de hoofdrollen.

De doorbraak kwam in 1971 met The French Connection, een spectaculaire politiethriller die opviel door de losse cameravoering, het (zonder vergunningen) filmen op locatie in New York en het korrelige uiterlijk. De film kreeg lovende recensies, werd een groot commercieel succes en ontving acht Oscarnominaties. Daarvan werden er vijf verzilverd, waaronder die voor beste film en beste regisseur (Stanley Kubrick was met A Clockwork Orange ook genomineerd). Friedkin was toen 36 jaar oud; alleen Damien Chazelle was jonger toen hij in 2017 de regie-Oscar won.

Kippenvelverwekkend

Na The French Connection koos Friedkin bewust voor een geheel ander genre: horror. The Exorcist (1973), waarin God en de duivel in een slaapkamer strijden om de ziel van een onschuldig meisje, groeide uit tot een cultklassieker, niet in de laatste plaats door de twaalfjarige Linda Blair, die luid vloekend met een crucifix masturbeert en liters kots produceert. The Exorcist kreeg tien Oscarnominaties en gold lange tijd als een van de succesvolste films ooit: gemaakt voor een budget van 2 miljoen dollar bracht de film uiteindelijk ruim 80 miljoen op. In 2000 verscheen een gerestaureerde, nóg engere versie van de klassieker, met enkele toegevoegde, kippenvel­verwekkende scènes.

Friedkin bleef gestaag films maken, maar de successen uit zijn eerste periode wist hij nooit meer te overtreffen. Sterker, zijn volgende film, Sorcerer (1977), een variatie op Henri-Georges Clouzots avonturenklassieker Le Salaire de la peur (1948), werd een gigantische flop. In 1980 regisseerde Friedkin Cruising, een thriller met Al Pacino als politieagent die undercover gaat als leernicht om een homoseksuele lustmoord te onderzoeken. Dat zorgde voor veel controverse, omdat de film stigmatiserend zou zijn ten opzichte van homoseksuelen.

Veel beter was To Live and Die in L.A. (1985), met camerawerk van Robby Müller: een uiterst gewelddadige politiefilm die niet alleen door een ingenieuze achtervolgingsscène herinneringen oproept aan The French Connection.

Veel scripts

De afgelopen tien jaar kreeg Friedkin veel scripts aangeboden, maar hij vond niets interessant genoeg, vertelde hij vorig jaar in een interview. Hij bleef wel haken aan The Caine Mutiny Court-Martial, gebaseerd op de met de Pulitzer Prize bekroonde roman van Herman Wouk uit 1951 over het proces tegen een marineofficier (gespeeld door Jake Lacy) die wordt beschuldigd van het leiden van een muiterij tegen zijn onstabiele commandant (Kiefer Sutherland). Het boek werd in 1954 al eens verfilmd met Humphrey Bogart in de hoofdrol. Friedkin verplaatste het verhaal naar de Perzische Golf anno nu.

Friedkin is vier keer getrouwd geweest: met de Franse actrice Jeanne Moreau, met de Britse actrice Lesley-Anne Down, met de Amerikaanse journaliste Kelly Lange en van 1991 tot aan zijn overlijden met producente Sherry Lansing, het voormalige hoofd van de filmstudio Paramount. Hij laat twee zonen na.

