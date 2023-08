Regisseur Valeria Bruni Tedeschi brengt met Les Amandiers een ode aan jeugdige onstuimigheid: ‘Wij leefden in het moment’

Étienne (Sofiane Bennacer) en Stella (Nadia Tereszkiewicz) in ‘Les Amandiers’.

Valeria Bruni Tedeschi (58) heeft als acteur meer dan honderd titels op haar naam staan. Als regisseur heeft ze een kleiner, maar zeker niet minder verfijnd oeuvre opgebouwd. Voor haar zevende speelfilm Les Amandiers, een ode aan jeugdige onstuimigheid, putte ze inspiratie uit haar eigen tijd aan de gelijknamige acteeropleiding, die in de jaren tachtig onder leiding stond van de charismatische regisseur Patrice Chéreau, die in de film gestalte wordt gegeven door Louis Garrel. Maar sterstudent Stella (Nadia Tereszkiewicz) en getormenteerd kunstenaar Étienne (Sofiane Bennacer) zijn vooral druk met hun wervelende affaire, en ook de andere studenten in het collectief hebben zo hun pijn en vreugde.

Wat bewoog u ertoe om uw tijd op de acteeropleiding in beeld te brengen?

“Het uitgangspunt was niet zozeer om mijn eigen studiejaren te verbeelden. Mijn herinneringen waren wel het startpunt, maar ik wilde iets groters. Ik heb geprobeerd om iets universeels te vangen over hoe het is om jong te zijn, als je hele leven nog voor je ligt. Misschien kon ik via het werk met deze groep jonge acteurs juist ook mijn eigen jongere jaren in een nieuw licht zien. De film speelt wel in de jaren tachtig, maar het is een film van nu.”

Is de wereld dan niet ingrijpend veranderd sinds die jaren?

“Jong zijn is jong zijn, denk ik. Al moet ik wel zeggen dat de jonge acteurs in mijn cast een andere grondhouding lijken te hebben dan wij destijds hadden. Ze maken zich drukker om hun carrière en hun toekomst. De wereld is minder overzichtelijk, misschien, en sociale media helpen zeker ook niet. Ze zijn bezorgder – wij waren vrij zorgeloos en leefden in het moment. Als we verliefd waren, werd de studie subiet terzijde geschoven.”

In films over aanstormende acteurs, zoals Fame, draait het vaak om de competitie tussen de ambitieuze studenten. Dat is in uw film niet aan de orde.

“Daar sijpelt mijn eigen ervaring erin door. Ik heb geluk gehad, als ik erop terugkijk – Chéreau zag iets in me, ik heb twee jaar lang vrijwel alle hoofdrollen gespeeld. Dus ik heb nooit een gevoel van competitie gehad. Maar dat is makkelijk praten, natuurlijk, ongetwijfeld was dat voor veel studenten heel anders. Maar dat is een andere ervaring; ik heb een film gemaakt over wat ik zelf geleefd heb.”

De film toont Patrice Chéreau als een soms veeleisend regisseur. Hoe geeft u zelf leiding aan uw cast en crew?

“Laat ik vooropstellen dat de Chéreau zoals je die in de film ziet fictie is. Maar wat je vraag betreft: ik hoop dat ik als regisseur ben zoals ik als actrice zelf graag heb dat regisseurs met mij werken. Ik leen iets van alle regisseurs met wie ik gewerkt heb, en als ik zelf regisseer doe ik dat samen met hen, en vanuit mijn hele ervaring als mens.”

Heeft u een favoriet onder de regisseurs met wie u heeft gewerkt?

“O, nee, daar ga ik geen antwoord op geven, voor je het weet is de rest jaloers!”