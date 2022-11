Regisseur Tazewell Thompson schreef opera Blue over een zwarte familie: ‘Ik moet en wil ons verhaal zo goed mogelijk vertellen’

Tazewell Thompson. Beeld Melle Meivogel/De Nationale Opera

Avondrepetitie bij De Nationale Opera: een bed en een ladekast worden het podium opgesleept als attributen voor de opera Blue. Op de achterwand de projectie van een strakke gevelrij – achter die ramen vallen dromen in duigen. De wanhoop van de moeder: “Alstublieft, God, zie me, hoor me!” Dirigent Kwamé Ryan geeft het Residentie Orkest aanwijzingen in de bak: “Beetje te laat, die inzet. Ja, hier fortepiano.”

Blue staat voor het blauw van de politieagent. Deze maand is aan de Amstel een opera te zien over een zwart gezin uit Harlem, waarvan de zoon gedood wordt door een witte agent. De vader zelf is politieagent.

De opera Blue, uit 2019, werd akelig relevant door de Black Lives Matterbeweging. Het thema is actueel, en dat moet ook, volgens de regisseur en librettist Tazewell Thompson. “Een goed hedendaags werk laat zien wat diversiteit en inclusie betekenen, wat ongemak betekent, wat de rol van vrouwen is, de positie van mensen van kleur in een samenleving. Als je negeert wat er in de wereld gebeurt, zelfs al heeft wat je creëert niets met politiek te maken, vertel je maar de helft van het verhaal, en dan vertel je niet de waarheid.”

Stimuleren wat resoneert

Tazewell Thompson (74) was acteur, geeft les en is succesvol als schrijver en regisseur. Over opera en literatuur leerde hij als jongetje in het klooster, onder de hoede van Sister Benvenuto. “Voor mijn klasgenootjes waren haar lessen een moment om in slaap te vallen, ik zoog de informatie in me op en kon er geen genoeg van krijgen. Zij zag dat ik geboeid was als zevenjarige, en het beste wat een volwassene kan doen, is stimuleren wat resoneert. Dan kan iets tot wasdom komen, het kind kan zich ontwikkelen.”

Thompson kwam te weten dat de tekst de ruggengraat is van een opera, en de muziek het hart en de ziel – de muziek tilt de woorden op. Hij kreeg opnames te horen van de zangers Paul Robeson, Leontyne Price, Marian Anderson, van de opera Porgy and Bess. “Daar waren ze, de mensen van mijn volk, die zulke prachtige muziek zongen, en het zo ver konden schoppen dat ze op een lp terechtkomen.”

“Als ik een opera regisseer denk ik nog altijd aan Sister Benvenuto. Zij vertelde me dat je, als je verandering teweeg wilt brengen, buiten jezelf moet kijken. Mensen zien die niet noodzakelijkerwijs jouw soort kleding dragen, jouw soort haar hebben, die niet dezelfde huidskleur hebben. Ze leerde me om me heen te kijken, om te zien dat armoede en misbruik bestaan, dat mensen niet als gelijken worden behandeld vanwege hun huidskleur.”

Observaties

De Europese première van Blue bij De Nationale Opera is Thompsons eerste werkzaamheid in Amsterdam. Zijn verblijf bevalt hem zeer. Vanuit een appartement met uitzicht op de Amstel observeert hij het leven, maakt hij aantekeningen. “Alles wat ik op het podium breng, komt van goed om me heen kijken. Een man die boodschappen doet, die uit een synagoge komt, een vrouw die rent met haar hondje. Niemand schenkt er misschien aandacht aan, ik wel, ik weet dat ik het een keer ga gebruiken.

Blue is gebaseerd op een cultuur die ik goed ken. Ik weet hoe een zwarte tiener reageert op zijn vader, ook zwart, die een politie-uniform draagt. Ik wist hoe ik dat op moest schrijven, hun verschil in denken moest regisseren. De vrouwen aan het begin van de eerste acte, ik zie ze bij mij om de hoek in Harlem, in het soulfood-restaurant. Maar een zwarte opera, zo zal je mij Blue niet horen noemen, ook al gaat het verhaal over een zwarte familie en zijn de cast en de dirigent zwart. Puccini’s Turandot noem je toch ook niet Aziatisch?”

Ellendige ervaringen

Thompson schreef veel toneel, Blue is zijn eerste operalibretto. Op uitnodiging van de componiste Jeanine Tesori gingen ze samen in zee. Hij noemt Tesori zijn soulsister, haar stijl schuurt langs jazz, blues, muziektheater en cabaret, haar muziek is eclectisch. “Ik vond dit libretto zeer moeilijk om te schrijven, het hele verhaal doorleven was loodzwaar. Ik heb de nodige ellendige ervaringen met agenten, mannen die je niet op je woord geloven omdat je zwart bent. Ik heb meegemaakt dat een paspoort met mijn huidskleur niet voldoende is om je te identificeren. Ik voel me niet gelabeld, maar ik word wel gelabeld. ‘We hebben iemand nodig om Bellini’s Norma te regisseren, maar daar zal je niets vanaf weten.’ Echt, dit soort dingen krijg je te horen als zwarte regisseur.”

“De zwarten dragen een geschiedenis met zich mee. We zijn als slaven naar Amerika gebracht om het land te helpen opbouwen, op het veld te werken. We zijn verscheept vanuit de Cariben om bruggen en steden te maken. En om kinderen te krijgen die ook weer slaven konden worden. Blackness staat voor kracht, weerstand, trots, geschiedenis, en voor verantwoordelijkheid. Ik voel me verantwoordelijk om het beste te doen wat ik kan. Wat ik doe, heeft zijn weerslag op velen, omdat ik bekend ben op bepaalde plekken in de wereld. Daarom moet en wil ik ons verhaal zo goed mogelijk vertellen. We zullen overleven, welke obstakels we ook tegenkomen, iedere dag weer.”

Blue: 7-22/11 bij De Nationale Opera