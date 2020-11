Regisseur Steve McQueen: ‘Zwarte filmmakers kregen destijds geen podium’

Still uit Small Axe. Beeld iMDb

Hoewel hij beseft dat de bioscopen er wereldwijd door alle beperkingen beroerd voor staat, kijkt regisseur Steve McQueen (51) vol vertrouwen naar de toekomst. “Ik weet zeker dat als de pandemie eenmaal is bedwongen en de bioscoopzalen weer normaal opengaan, er een lawine losbarst met filmliefhebbers die allemaal hongeren naar een gezamenlijke kijkervaring.’’

In ons bloed

De behoefte om films te ondergaan in een volle zaal met gelijkgestemden zit volgens McQueen in elk mens. “Het gezamenlijk luisteren en kijken naar verhalen zit nu eenmaal in ons bloed. Het begon eigenlijk al in het stenen tijdperk toen wij rond het kampvuur luisterden naar elkaars verhalen.”

Zelf maakte McQueen mee hoe een van zijn films uit de serie Small Axe tijdens het recente Filmfestival van New York door een zaal vol publiek werd bekeken. “De oh’s en ah’s van de bezoekers waren voor mij een heerlijke ervaring die ik veel te lang had gemist.”

De vijf films van Small Axe (de titel verwijst naar het gelijknamige nummer van Bob Marley met de strofe So if you are the big tree, We are the small axe, Ready to cut you down) zullen in de meeste landen niet de bioscoop halen; de titels worden door de BBC en enkele onlinediensten uitgezonden. De verhalen spelen in de West-Indische gemeenschap van Londen, die te maken heeft met discriminatie, intimidatie en racistisch gedrag van de politie. De eerste film, Mangrove, gaat vooral over het proces tegen negen activisten van West-Indische, Afrikaanse en Zuid-Aziatische komaf die beschuldigd worden van het aanzetten tot rellen in de jaren zestig.

Het project is een langgekoesterde wens van McQueen, die voordat hij speelfilms ging regisseren vooral ­bekend was als beeldend kunstenaar. “Ik liep inderdaad al heel lang met het idee rond om deze serie films te ­maken. Maar ik voelde mij heel lang in emotioneel en rationeel opzicht niet in staat om dit project te realiseren. Toen ik mijn eerste film maakte in 2008, Hunger (over het IRA-lid Bobby Sands die in hongerstaking ging, red.), had ik het idee dat het bij die ene film zou blijven. Maar dat heeft toch anders uitgepakt.”

George Floyd

Inmiddels is McQueen een gerenommeerd filmmaker, met verder films op zijn naam Shame (2011) en 12 years a Slave (2013). Met de laatste titel won hij onder meer de Oscar voor de beste film en het beste bewerkte scenario. Vervolgens maakte hij de misdaadfilm Widows (2018), over enkele ­weduwen die gedwongen door de ­omstandigheden een overval plegen.

Small Axe is zonder twijfel McQueens meest prestigieuze filmproject. “Met dit plan liep ik al jaren rond. Het is nu zeer actueel, onder meer door de dood van George Floyd, maar ik was daarvoor al bijna klaar met de opnamen. Als filmmaker kun je met je werk hopelijk mensen aan het denken zetten en aanzetten tot discussie. Meer mag je eigenlijk niet verwachten. De vijf films die ik nu heb gemaakt had ik graag in mijn jeugd gezien, maar zwarte filmmakers kregen daarvoor destijds geen podium in ­Engeland. Die tijden zijn gelukkig veranderd.”

