Regisseur Soderbergh over Full Circle: ‘Zonder meer de meest gecompliceerde dramareeks die ik ooit heb gemaakt’

Steven Soderbergh is een benijdenswaardig mens. Hij regisseert films en series aan de lopende band, wint af en toe een Oscar en mag George Clooney, met wie hij diverse keren samenwerkte, tot zijn beste vrienden rekenen.

“Ik heb het mooiste beroep ter wereld,” stelt Soderbergh via een zoomverbinding vast vanuit een projectiezaaltje in New York. “Ik hou van alle aspecten van dit vak. Zelfs als ik alleen nog maar films zou mogen monteren zou ik dat tot de laatste snik doen.”

Hoe anders dacht Soderbergh over zijn vak in 2013, toen hij aankondigde nooit meer te willen regisseren. Aanleiding was het lot van zijn film Behind the Candelabra, waarin Michael Douglas de extravagante showpianist Liberace vertolkte.

“Ik kreeg na de wereldpremière in Cannes te horen dat mijn film niet in de Amerikaanse bioscopen zou komen. Het was kennelijk goedkoper om deze film – die naar mijn idee best een groot publiek kon bereiken – gewoon op de plank te laten liggen. Ik was woedend en gefrustreerd. Ik wilde niet langer deel uitmaken van een systeem dat zo schaamteloos met mijn werk omging.”

Zes weken lang hield Soderbergh zijn vertrek vol. Totdat hij het script onder ogen kreeg van de 20-delige ziekenhuisserie The Knick. “Dat vond ik zo goed geschreven dat ik meteen overstag ging. Ik wilde niet dat een collega van mij hiermee aan de haal zou gaan.”

Sex, Lies, and Videotape

Sindsdien is Soderbergh, die ooit geschiedenis schreef door als jongste regisseur op 26-jarige leeftijd de Gouden Palm van Cannes te winnen met zijn debuut Sex, Lies, and Videotape (1989), een van de meest productieve regisseurs in Amerika. Dat bewijst hij weer met de zesdelige HBO-reeks Full Circle, een ingenieus misdaadverhaal.

“Het is zonder meer de meest gecompliceerde dramareeks die ik ooit heb gemaakt. Het begint met de ontvoering van een jongen, maar de kidnappers nemen het verkeerde kind mee. Hun actie is onderdeel van een vergeldingsritueel dat een voodoo-achtige cirkel moet rondmaken.”

Full Circle stelt volgens Soderbergh een belangrijke gewetensvraag aan de orde: hoe zou jij handelen als je voor 1 miljoen dollar ergens ver weg iemand kan vermoorden en zeker weet dat je niet bent op te sporen? Wat zou jij doen?

New York

Claire Danes (bekend van de serie Homeland) speelt advocaat Sam en is moeder van het zoontje dat net niet wordt ontvoerd. Maar zij wordt wel geconfronteerd met de redenen achter deze poging die alles te maken hebben met de praktijken van het familiebedrijf van haar vader.

Soderberg: “Full Circle speelt zich in verschillende milieus af die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. We zien ook delen van New York waar zelden wordt gefilmd. Ik kende die wijken ook niet terwijl ik al meer dan de helft van mijn leven hier woon.”

Het voert te ver om Full Circle een politiek pamflet te noemen, maar het verhaal gaat er ook over hoe westerse investeerders omspringen met armere landen. “Over de gevolgen maken zij zich niet druk totdat uit onverwachte hoek de rekening wordt gepresenteerd die hun veilige wereldje op zijn kop zet.”

Commerciële producties

Inmiddels is Soderbergh alweer betrokken bij een nieuw project, Presence, een horrorfilm waarmee hij in september – mits de stakingen in Hollywood zijn opgelost – hoopt te beginnen. Het plan bewijst hoe veelzijdig de regisseur is. Hij heeft zo langzamerhand elk filmgenre – van experimentele arthousefilms tot en met commerciële producties – uitgeprobeerd. Met wisselende resultaten overigens.

Daar zit de regisseur niet echt mee. “Hoe films en series worden ontvangen, kan ik niet beïnvloeden. Het belangrijkste voor mij zijn de ervaringen op de set. En die zijn altijd onvergetelijk.”