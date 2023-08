Regisseur Rebecca Zlotowski over het empathische Les enfants des autres: ‘Ik vond nergens verbeeldingen van een liefdevolle stiefmoeder’

Rebecca Zlotowski breekt een lans voor de stiefouder in het aangrijpende Les enfants des autres. ‘Het is fictie, maar in de kern toont de film een-op-een iets dat ik zelf heb doorgemaakt, heb gevoeld.’

Terwijl samengestelde gezinnen in allerlei vormen steeds vaker voorkomen, komt de stiefouder – en meer specifiek de stiefmoeder – er in fictie nog altijd bekaaid vanaf. Het beeld van de ‘boze stiefmoeder’, dat al honderden jaren de ronde doet in sprookjes en verhalen, blijkt verdomd moeilijk af te schudden.

De Franse filmmaker Rebecca Zlotowski (43), die zelf op meerdere momenten in haar leven stiefmoeder werd, besloot een weerwoord te geven. Het resultaat is het empathische Les enfants des autres, in al zijn bescheidenheid Zlotowski’s indrukwekkendste film tot nu toe.

Virginie Efira schittert als de 42-jarige middelbareschooldocent Rachel, die een relatie krijgt met de charmante gitaarleraar Ali (Roschdy Zem). Diens vierjarige dochter Leila krijgt ze er gratis bij, en terwijl ze haar kinderloosheid eerder heeft gekoesterd, begint haar biologische klok nu toch hinderlijk te tikken.

En ondertussen worstelt ze met haar positie tegenover Leila. Die kan, zoals jonge kinderen eigen is, pijnlijk direct uit de hoek komen: “Waarom is zij altijd hier?” klaagt ze als Rachel wat vaker bij Ali blijft slapen. “Ik wil dat ze weggaat.”

Scherpe observaties

Les enfants des autres zit vol scherpe observaties van de pijnpunten én de schoonheid van het stiefmoederschap, onnadrukkelijk gebracht maar beklijvend. Kleine overdenkingen die eigenlijk van toepassing zijn op alle kleine en grote manieren waarop we in een mensenleven, heel even of soms langer, verantwoordelijk kunnen zijn voor andermans kinderen.

Al haar eerdere films (zie kader) waren óók persoonlijk, benadrukt Zlotowski als we haar spreken op het filmfestival van Venetië, waar Les enfants des autres vorig jaar in competitie draaide. Maar zo intiem als deze film durfde ze toch niet eerder te zijn. Net als haar hoofdpersonage was Zlotowski ooit lerares, en stiefmoeder, en een veertiger met een kinderwens die onvervuld leek te blijven (tijdens het draaien van de film raakte Zlotowski toch nog zwanger).

“Het is fictie, het merendeel van wat je in de film ziet is verzonnen, maar in de kern toont hij een-op-een iets dat ik zelf heb doorgemaakt, heb gevoeld. Ik wil daar ook niet voor weglopen, ik benadruk het in de film – de vader van Rachel wordt gespeeld door mijn eigen vader, als ze het graf van haar moeder bezoekt is dat graf van mijn moeder. Eigenlijk is het voor het eerst dat ik het aandurf om iets te maken dat zo persoonlijk is. Om simpelweg iets te vertellen dat voor mij van belang is, en erop te vertrouwen dat het ook voor anderen van belang zal zijn.”

Geen rivaliteit of woede

Dat belang zat er voor Zlotowski dus ook voor een flink deel in dat ze, toen ze deze dingen zelf doormaakte, zocht naar films die die ervaring weerspiegelden – maar ze niet vond. “Ik zocht naar verbeeldingen van een liefdevolle, zorgzame stiefmoeder, een tegenwicht tegen de archetypische ‘boze stiefmoeder’ die we, pakweg, van Shakespeare tot Disney voorgeschoteld hebben gekregen. Maar ik vond het nergens – terwijl ik toch een behoorlijke cinefiel ben. Ja, in porno heb je een hele subcategorie filmpjes met iets té zorgzame stiefmoeders – maar laten we het daar maar liever niet over hebben!”

In hoe ze over bepaalde scènes spreekt, klinkt de trots door dat die verbeeldingen er nu wél zijn. Hoog op dat lijstje: het even alledaagse als hartverscheurende moment waarop Ali, relatief vroeg in hun relatie, tegen Rachel zegt dat hij twijfelt of hij nog een kind zou willen. Waarop zij zegt: “Jij kunt twijfelen, maar voor mij is het binnenkort te laat.”

Even trots is Zlotowski op hoe ze de relatie tussen Rachel en Alice (Chiara Mastroianni), de moeder van Ali’s dochter, heeft weten te vangen. Geen jaloezie of rancune, maar een gezamenlijk zoeken naar wat voor de jonge Leila het beste is.

“Ik kon de film alleen maken omdat ik een sterke band heb met de moeder van mijn stiefkind, en met mijn eigen stiefmoeder,” legt Zlotowski uit. “Ook dat wilde ik in de film laten zien, omdat ik het miste in onze cultuur: een beeld van hoe deze vrouwen zich tot elkaar verhouden zonder rivaliteit of woede.”

Kansen om moeder te worden

Nog zo’n moment: wanneer Rachels stokoude gyneacoloog (gespeeld door de gelauwerde documentairemaker Frederick Wiseman) haar uitlegt dat haar kansen om moeder te worden letterlijk met de dag kleiner worden.

Uit het leven gegrepen, vertelt Zlotowski. “Een arts zei tegen mij wat Rachel daar ook te horen krijgt: denk over maanden zoals je nu denkt over jaren. Die opmerking zette mijn beleving van tijd, en mijn relatie tot de cyclus van mijn lichaam, een jaar lang compleet op zijn kop. Die verschuivende tijdsbeleving is iets totaal filmisch, maar dit verhaal was nog nergens verteld. Daardoor voelde ik me des te eenzamer.”

Regisseur Rebecca Zlotowski: ‘Eigenlijk is het voor het eerst dat ik het aandurf om iets te maken dat zo persoonlijk is.’ Beeld Corbis via Getty Images

Geen afstand Van de vier eerdere films van Rebecca Zlotowski haalden alleen de eerste twee de Nederlandse bioscopen. Zowel in Belle épine (2010), waarin een jonge vrouw worstelt met de plotselinge dood van haar moeder, als in relatiedrama Grand Central (2013) trad Léa Seydoux op als een soort alter ego van de regisseur. De historische fantasy van Planetarium (2016) was in Nederland alleen op festivals te zien; de zinderende sensualiteit van An Easy Girl (2019) alleen op Netflix; haar politieke miniserie Les sauvages (2019) helemaal niet. Vergeleken met al die eerdere projecten, vaak met veel filmische bravoure, heeft Les enfants des autres een verrassend klassieke stijl. “In mijn eerdere films heb ik genoten van de onbegrensde mogelijkheden van film, door uitbundig te stileren,” legt Zlotowski uit. “Maar dat kan ook iets zijn waar je je achter verstopt. Het kan afstand creëren van de emoties, en die moesten hier luid en duidelijk spreken. Juist door de stijl klassieker te houden.”

Les enfants des autres Regie Rebecca Zlotowski

Met Virginie Efira, Roschdy Zem

Te zien in Cinecenter, FC Hyena, Filmhallen, Het Ketelhuis, The Movies, Tuschinski, Studio/K