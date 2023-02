Regisseur Quentin Tarantino in april in Carré

Beeld Mondadori Portfolio via Getty Images

Ook leest de 59-jarige regisseur een stuk voor uit zijn nieuwe boek. In Cinema Speculation vertelt Tarantino over de films die hij vijftig jaar geleden als kind voor het eerst als bezoeker in de bioscoop zag.

Tarantino is onder meer bekend van films als Reservoir Dogs, Pulp Fiction, de Kill Bill-reeks, Django Unchained en Once Upon A Time...in Hollywood. In totaal werd hij voor zijn films genomineerd voor vijf Golden Globes, tien Bafta’s en tien Oscars.

Tarantino is niet onbekend met Amsterdam. In 1992 woonde en werkte hij hier. In coffeeshop Betty Boop (tegenwoordig Easy Times) aan de Reguliersdwarsstraat schreef hij deels het script voor Pulp Fiction.

De kaartverkoop begint op vrijdag 3 februari om 09.00 uur via Carré. Tickets zijn er vanaf 80 euro.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: