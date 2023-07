Regisseur Pietro Marcello over het excentrieke én aardse ‘L’envol’: ‘Vrouwen hebben geen prins nodig’

Juliette (Juliette Jouan) in ‘L'envol’. Beeld Filmdepot

L’envol (‘de vlucht’) is losjes gebaseerd op de novelle De scharlaken zeilen van de Russische schrijver Aleksander Grin. Net zo losjes als regisseur Pietro Marcello voor zijn eerdere film Martin Eden omsprong met Jack Londons gelijknamige roman. Marcello verplaatst het sprookjesachtige verhaal van Grin naar de zeer aardse realiteit van het Normandische platteland in de decennia na de Eerste Wereldoorlog. Soldaat Raphaël (Raphaël Thiéry) keert gebroken terug van het front, maar zijn vrouw blijkt overleden en hij wordt geconfronteerd met een jonge dochter die hij niet kent. Gaandeweg de film verschuift het perspectief vervolgens naar die dochter, Juliette (Juliette Jouan). Marcello vat het in een excentrieke mengeling van fel realisme en sprookjesachtige mystiek met ook wat flarden musical.

Hoe ging u te werk bij het adapteren van De scharlaken zeilen?

“Het verhaal zou overal plaats kunnen vinden – Griekenland, of Chili. Maar door persoonlijke omstandigheden woonde ik een paar jaar in Frankrijk, en omdat ik het mezelf graag moeilijk maak besloot ik de film daar te maken, terwijl ik de taal niet spreek. Voor het eerst was ik bovendien niet zelf de producent van mijn film, en ik kon niet werken met mijn vertrouwde Italiaanse team. Maar ik was wel zelf de cameraman, zoals bij al mijn films, waardoor ik meer controle hield. We hebben Grins verhaal overigens behoorlijk aangepast. In zijn versie wordt de dochter bijvoorbeeld gered door de spreekwoordelijke prins op het witte paard, die hebben we voor onze versie totaal vernietigd. Vrouwen hebben geen prins nodig.”

In vergelijking met Martin Eden is dit een minder expliciet politieke film, maar in hoe het hele dorp zich tegen hen keert zit misschien toch een lijn naar de actualiteit?

“Het individualisme van onze tijd is walgelijk, een misdaad. Het is een kanker in onze maatschappij. Ik geloof wel in individuen, maar al die individuen moeten wel samenleven in een gemeenschap. Die gemeenschap zie ik niet in onze wereld, maar in de film is hij er, op de boerderij waar deze ongewone familie haar thuis maakt en zich beschermt tegen de boze buitenwereld.”

U draaide de film op 16mm celluloid, wat niet alleen prachtig gloedvolle beelden oplevert, maar ook op een interessante manier resoneert met de rol die het ambachtelijke in de film speelt.

“Dat was heel belangrijk voor me. Ik kom uit een familie van ambachtslieden, mijn opa was een houtbewerker, zoals Raphaël in de film. Dat soort ambachten is aan het verdwijnen, beroepen die vroeger van vader op zoon werden overgebracht krijgen geen opvolging. Daarom wilde ik dat Juliette wél in haar vaders voetsporen zou treden.”

De handen van acteur Raphaël Thiéry, die echt houtbewerker is, komen veelvuldig in beeld. Heeft u hem daarop gecast?

“Wat voor mij voorop staat is de relatie van mens tot mens die ik met mijn acteurs heb. Acteurs zijn geen poppen, ze nemen iets van zichzelf mee in hun rol, hun leven en ervaringen. Toen ik Raphaël ontmoette, wist ik binnen vijf minuten dat hij de rol moest spelen. Zijn persoonlijkheid, zijn temperament was wat ik zocht. We voelden direct dat we op dezelfde manier in het leven staan. Casting is vaak een kwestie van intuïtie, of instinct.”

L’envol is te zien in Filmhallen en Het Ketelhuis.