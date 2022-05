Regisseur Norbert ter Hall verwerft filmrechten boek Paroolredacteur Stefan Raatgever

De youngadultroman van Raatgever verscheen afgelopen februari. “We waren meteen gegrepen door het prachtige verhaal met hoofdpersonen waarin iedereen zich kan herkennen,” zegt Ter Hall. “We kunnen niet wachten om hier een prachtige serie van te maken.”

Ter Hall maakte de afgelopen jaren films als Mi Vida (winnaar van een Gouden Kalf in 2019) en De belofte van Pisa (eveneens 2019), de laatste was een verfilming van het debuut van schrijver Mano Bouzamour. Met Alberdingk Thijm verwierf hij in 2011 bekendheid met de tv-serie A’dam en E.V.A. met Eva van de Wijdeven en Teun Luijkx. Tegenwoordig werken Ter Hall en Alberdingk Thijm samen in productiehuis Willy Waltz International.

Veilig kabbelend leven

Stefan Raatgever: “Dat Norbert en Robert een serie zien in mijn boek vind ik een geweldige eer. Ik ben fan van hun eerdere werk en zij waren absoluut mijn eerste keus hiervoor. Ik ben ontzettend benieuwd mijn verhaal op beeld te zien.”

De jongen die van de klif sprong en zacht terechtkwam gaat over de 19-jarige Alec wiens veilig kabbelende leven in het examenjaar van zijn middelbare school op zijn kop wordt gezet door de entree van een nieuwe klasgenoot. Hoewel hij zich ertegen verzet wordt hij smoorverliefd op deze Björn. Het is het begin van een zoektocht naar identiteit en seksualiteit. Het boek is gericht op lezers vanaf 15 jaar.