Regisseur Michael Sarnoski: ‘Voor een goede film hoef je niet per se ingewikkeld te doen’

Nicolas Cage speelt in Pig een truffeljager die met zijn varken teruggetrokken leeft in de bossen van Portland. Tot zijn varken gestolen wordt... Beeld David Reamer

Zoals voor veel filmmakers was het voor Michael Sarnoski duimendraaien tijdens de lockdowns van 2020. In september 2019 had hij zijn speelfilmdebuut Pig gedraaid en de montage was min of meer afgerond, toen de wereld op slot ging. Vervolgens was het wachten tot de film uit­gebracht kon worden.

Intussen dook Sarnoski, zoals velen, de keuken in. Hij bekwaamde zich in de bereiding van een oud familie­recept: de lasagne van zijn Italiaanse oma. “Ik had haar ­oude pastamachine in huis, zo’n klassieke handdraaier, en heb eindeloos pasta gemaakt,” zegt de regisseur met een lach als we hem videobellen.

Toeval of niet: zijn omschrijving van wat hem zo aantrekt in een lasagne, is ook een-op-een van toepassing op zijn film. “Het is een heel simpel gerecht, met slechts een handvol ingrediënten, maar door die met zorg en geduld te behandelen, krijg je alsnog een fantastische maaltijd.”

Dat is ook precies hoe Pig in elkaar zit, beaamt de regisseur. “Voor een goede film hoef je niet altijd ingewikkeld te doen. Als je maar genoeg laagjes bouwt uit simpele, waarachtige elementen, kan dat minstens even krachtig zijn.”

Losgeslagen weirdo

Pig begon met één beeld, vertelt Sarnoski: een man in een bos. “Dat beeld bleef me intrigeren, het heeft iets ­primairs – vertederend, maar ook met een mysterie, en een gevoel van afzondering. Het schrijfproces bestond er in feite uit dat ik probeerde te achterhalen wie deze man is en hoe hij daar terechtkwam.”

Al snel wist hij ook dat die man een truffeljager moest zijn. “In een artikel over truffeljagers stond in een bijzin dat sommigen van hen ’s nachts met een geweer op wacht zitten om hun varkens en honden te bewaken. Die dieren, die met hun sterk ontwikkelde reukorgaan de truffels ­weten te vinden, zijn veel geld waard en worden dus regelmatig gestolen. Toen ik dat las, wist ik direct: dat is de film.”

Centraal in de film staat truffeljager Rob, die afgezonderd leeft in de bossen rond Portland. Zijn varken is zijn enige gezelschap, en af en toe krijgt hij bezoek van Amir, de jonge ritselaar die zijn truffels afneemt. Als het varken gestolen wordt, ziet Rob zich genoodzaakt terug te keren naar de stad, en naar zijn oude leven en het verdriet dat hij daar achter probeerde te laten.

Rob wordt gespeeld door Nicolas Cage. De afgelopen ­jaren cashte de acteur vooral op zijn imago als losgeslagen weirdo, maar hij zet hier, verborgen achter een groezelige baard, een uitzonderlijk ingetogen rol neer. “Het is mijn eerste film, ik had nooit durven dromen dat ik iemand als Nic zou kunnen strikken. Maar hij was perfect voor de rol; in zijn handen werd wat ik geschreven had nog vele malen complexer en menselijker.”

In de film wordt de voorgeschiedenis van Rob slechts mondjesmaat geschetst. “Maar Nic heeft zelf een hele voorgeschiedenis voor Rob bedacht,” vertelt Sarnoski. “Daar hoefde ik verder de details niet van te weten – als ik het maar in zijn ogen zag, mocht het voor mij ook een mysterie blijven.”

Afstand

Het verhaal over het verdwenen varken is het haakje waaraan Pig is opgehangen, maar in feite draait de film om rouw. Of, in Sarnoski’s iets exactere bewoordingen: “Om hoe je op de lange termijn omgaat met de dood van een dierbare.”

Rob is niet de enige met een tragedie in zijn verleden; datzelfde geldt voor Amir, die wordt meegesleept in Robs queeste, en voor Amirs vader, die gaandeweg bij de zaak betrokken blijkt te zijn. “Alle drie hun levens zijn gevormd door een verlies, en daar gaan ze op heel verschillende manieren mee om.”

Het is een onderwerp dat Sarnoski van dichtbij kent. “Mijn vader overleed toen ik jong was. De afgelopen jaren ben ik me er steeds bewuster van geworden hoe dat mijn persoonlijkheid heeft gevormd, en die van de andere mensen in mijn familie. Nadat mijn vader was overleden, voelde ik me alsof het hele leven een droom was, alsof het niet echt was gebeurd. Je zou denken dat dat op een gegeven ­moment overgaat, maar dat was niet zo – ik heb het simpelweg geïntegreerd in hoe ik in het leven sta.”

Dat geldt ook voor Rob, wat niet alleen zijn personage vormde maar ook de stijl van de film, die een soort ver­hevigde versie van de realiteit neerzet. “We bekijken de wereld door Robs ogen. Met het emotionele schild dat hij voor zichzelf heeft opgetrokken, zet hij zichzelf op een ­zekere afstand van alles. Dat maakt de wereld lichtelijk ­absurd.”

Regisseur Michael Sarnoski. Beeld ANP / AFP

Nicolas Cage: cultheld Nicolas Cage werd in 1964 geboren als Nicolas Kim Coppola, een telg uit de Coppolaclan – Hollywoodroyalty, dus. Regisseur Francis Ford is zijn oom. Als beginnend acteur veranderde Nic zijn naam, om te bewijzen dat hij op eigen benen kon staan. Zijn artiestennaam ontleen­de hij aan Marvelsuperheld Luke Cage. Die liefde voor superhelden is gebleven: Cage noemde zijn tweede zoon Kal-El, de echte naam van Superman in de stripverhalen. Cage speelde zelf Ghost Rider en Kick-Ass in stripverfilmingen. Hij zou in de jaren negentig zelfs Superman spelen in een film van regisseur Tim Burton, die uiteindelijk niet werd gemaakt. Maar bekender is Cage van zijn wilde, zonderlinge personages, en de al even wilde acteerkeuzes die hij bij de invulling daarvan maakt – van punker Randy in zijn doorbraak Valley Girl (1983) via David Lynch’ Wild at Heart (1990) naar de gekte van Mandy (2018). De laatste jaren belandde hij daarmee steeds meer in de culthoek – willens en wetens, lijkt het, want voor Amazon werkt hij inmiddels aan de film The Unbearable Weight of Massive Talent, waarin hij zichzelf speelt en zijn imago op de hak neemt.

