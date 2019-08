Regisseur Maradona-docu: ‘Hij was aardiger dan ik had gedacht’

De Engelse regisseur Asif Kapadia (1972) maakte bekroonde documentaires over de Braziliaanse Formule 1-coureur Ayrton Senna (Senna, 2010), en over zangeres Amy Winehouse (Amy, 2015, Oscar voor beste documentaire). Zijn nieuwe documentaire gaat over de Argentijnse voetballer Diego Maradona.

Waarom nu nog een film over Diego Maradona?

“Omdat hij mijn held is. Ik ben met hem opgegroeid, las zijn biografie. Ik wilde al heel lang een film over hem maken, al toen ik als student op de Royal College of Arts met korte films bezig was. Ik hou van duistere personages, en Maradona is een man met een donkere persoonlijkheid. Maar vooral ook om een film te maken over iemand die nog leeft. Toen ik met Senna en Amy bezig was, leefden ze al niet meer.”

Waarom heet uw film niet Diego, of alleen Maradona?

“Zijn fitnesstrainer zegt in de film dat hij met Diego alles zou willen doen, maar met Maradona niets. En dat zegt veel over de persoon Diego Maradona. Deze film is deels Senna en deels Amy. Hij is de Latijns-Amerikaanse held die zijn land doet gloeien van trots, maar hij is ook de kwetsbare man die vluchtte in verslavingen.”

U heeft met Maradona gesproken. Wat voor een ­invloed had hij op uw film?

“Hij vond mijn film over Senna goed, en gaf zijn toestemming. Ik kreeg de vrije hand, en heb hem ook geïnterviewd. Al dacht ik onmiddellijk: ben jij de betrouwbaarste getuige van je eigen leven? Hoeveel van wat jij zegt is waar? En wat verkies je mij niet te vertellen? Vandaar dat ik gebruik heb gemaakt van de getuigenissen van veel mensen om hem heen. Ik vroeg een keer naar zijn zoon, voortgekomen uit een buitenechtelijke affaire, en toen gaf hij een twintig minuten durend virtuoos antwoord over Sepp Blatter. ‘Dat vroeg ik niet,’ zei ik dan, en dat verbaasde hem, want hij is het niet gewend om tegengesproken te worden.”

Heeft uw film uw beeld van Maradona veranderd?

“Nee, niet echt. Al kwam ik er wel achter dat ik hem aardiger vond dan ik had gedacht. Hij heeft nooit geleerd om te gaan met problemen. Waar hij ook kwam, volgde hetzelfde patroon. Men heeft hoop, iedereen houdt van hem, dan begint het te schuren, ontstaan er problemen, en dan loopt hij weg. Maar wat een straatvechter! Hij is heel vaak neergegaan, en net zo vaak weer opgestaan. Ik weet niet hoeveel mensen dat alles zouden hebben kunnen overleven, gezien wat hij allemaal heeft mee­gemaakt. Er zijn er ook maar heel weinig die, wat succes betreft, zo hoog zijn gestegen als Diego Maradona.”

Wat vond hij van de film?

“Hij heeft de film nog niet gezien. Het is me niet gelukt om na voltooiing van de film een afspraak met hem te maken. Ik heb de film laten zien aan zijn ex-trainer, zijn biograaf, zijn ex-vrouw, mensen dicht om hem heen. Ze vinden de film eerlijk, maar heftig. Hij ging om met de maffia, ja, dat laat ik zien. Misschien is hij bang voor de film, maar ik heb echt geprobeerd hem neer te zetten zoals hij was. Er arriveerde een lieve, kwetsbare jongen met mooie ogen in Napels, en zeven jaar later vertrok er een snel oud geworden man die de weg kwijt was…”

