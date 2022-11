Regisseur Lukas Dhont over een tedere vriendschap tussen twee jongens in ‘Close’: ‘Sensualiteit kan ook intimiteit zijn’

Still uit de film ‘Close’, van regisseur Lukas Dhont. ‘Ik hoop dat dit een gedeelde ervaring is.’

“Close is een film in twee delen,” zegt Lukas Dhont (31) over zijn tweede speelfilm in een gesprek in het restaurant van Eye Filmmuseum. Hij praat bedachtzaam, met veel korte pauzes waarin hij naar de juiste woorden zoekt. Als maker is hij vooral geïnteresseerd in beeldtaal, in het lichamelijke. Net zoals zijn speelfilmdebuut Girl, over een transgender meisje op een balletschool, gaat zijn tweede film over de relatie tussen het lichaam en de buitenwereld. Girl kwam in opspraak door zijn vleselijke verbeelding van een transgender lichaam, iets wat de cisgender identiteit van Dhont werd aangerekend.

Close wordt in de media neergezet als een meer persoonlijke film dan uw debuut Girl. Is dat zo?

“Er zijn journalisten die denken dat deze film dichter bij mij ligt, persoonlijk er is, dan Girl. Misschien omdat de fysieke kenmerken van de personages meer overeenkomen met die van mij. Beide films vertrekken vanuit diep van binnen en geven uitdrukking aan iets waarvan ik hoop dat het een gedeelde ervaring is: de kracht van een groep, het willen voldoen aan de norm of een stereotype, het niet kunnen communiceren van iets.”

Wilde u, na de controverse rondom Girl, een film maken over een ervaring die expliciet dicht bij u ligt?

“Door Girl heb ik verrijkende gesprekken gevoerd. Die gingen over het thema en de uitvoering. Dat is een ervaring die ik heb meegepakt en heb toegepast bij het maken van iets nieuws. Daarnaast denk ik dat we in een samenleving leven die uit alle macht wil aangeven wat ons anders maakt. Terwijl de cinema die ik ambieer juist probeert te zoeken naar wat we delen. Ik denk dat we leven in een interessant moment waar de vraag is: kunnen we over onszelf spreken door een personage te kiezen dat anders is dan wijzelf? Ik heb het gevoel dat Lara (de hoofdpersoon in Girl, red.) mij is. Niet minder dan Leo en Remi mij zijn. Maar voor een toeschouwer is dat minder aanvaardbaar, omdat ik meer lijk op Leo en Remi.”

De vriendschap in Close is gebaseerd op uw eigen ervaringen.

“Ik probeerde me als kind te vinden in de films die ik zag over jongens van die leeftijd. Films als Les Quatre Cents Coups van François Truffaut, L’Enfance nue van Maurice Pialat, Ratcatcher van Lynne Ramsay. Maar ik herkende mezelf nooit helemaal. Er was altijd iets van sensualiteit en intimiteit dat ik niet terugvond. In andere films zien we beelden van jongens die vechtend met elkaar omgaan. Maar sensualiteit zal daar geen onderdeel van zijn. Dat type beeldtaal wordt alleen gebruikt als het over de seksualiteitvraag gaat.”

“Ik koppelde dat bij het schrijven van deze film aan het onderzoek van een Amerikaanse psychologe die met 150 jongens tijdens hun puberteit heeft gesproken. Zij gaf aan: als je met de jongens spreekt als ze dertien zijn, babbelen ze vol tederheid over andere jongens. Die intimiteit is daar, zoals we die bij meisjes ook zien. Alleen bij meisjes blijft die bestaan, maar bij de jongens ziet ze die rond het vijftiende, zestiende levensjaar verdwijnen. Mijn ervaring is natuurlijk ook queer, maar als jonge jongen begon ik afstand te nemen van jongens rondom mij. Toen ik dat las, dacht ik: er is ruimte om die tederheid tussen jongens een plek te geven in film.”

Als het zo zeldzaam is, waarom geen film alleen over die tedere vriendschap?

“Omdat ik wil dat het publiek, net als ik als maker, zou willen dat het langer zou duren. Ik wil het gevoel creëren dat het eerste deel te kort was. Dat de vriendschap niet lang genoeg bestond. Omdat dat mijn gevoel was toen ik het onderzoek las. Het verlies van die tederheid was dus even belangrijk als het creëren van die beelden.”

Hun seksualiteit laat u bewust in het midden.

“Ik wilde het hebben over de blik waarin we geconditioneerd zijn om sensualiteit onmiddellijk te bekijken als iets seksueels. Om het te scharen onder seksualiteit en niet te laten bestaan onder de noemer intimiteit. Zelfs bij mezelf merkte ik dat, toen ik een beeld schreef over twee jongens die in bed bij elkaar liggen. Ik was mij ervan bewust dat ik getraind ben om het te zien als iets seksueels, ook al zijn ze kind.”

Daarbij komt net als in Girl het lichamelijke van sport naar boven. In dit geval ijshockey.

“Ergens wist ik dat ik twee films wilde maken over stereotiepe beelden: de ballerina en de sporter. Feminity en masculinity. Het kostuum was het eerste wat bij me opkwam. Bij Girl was dat de maillot die tegen het lichaam plakt en alles onthult van het lichaam. Bij Close was dat een kostuum dat letterlijk opsluit, met een masker met een tralietje ervoor. Ik wilde danser worden voordat ik filmmaker wilde worden, dus de droom van dans is altijd bij mij gebleven. Ik probeer nu cinema te maken die dicht bij dans staat. Ik schrijf meer als een choreograaf dan als een filmmaker. Ik voeg dialogen toe, want anders is het raar. Maar ik werk vanuit beweging.”

Lukas Dhont: ‘Ik probeer cinema te maken die dicht bij dans staat.’ Beeld Getty Images

