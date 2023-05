Regisseur John Cassavetes en actrice Gena Rowlands: droomkoppel van de Amerikaanse onafhankelijke cinema

John Cassavetes en Gena Rowlandsin 1975. Beeld Michael Montfort/Michael Ochs Archives/Getty Images

“Dat is de vrouw waarmee ik ga trouwen,” zei John Cassavetes (1929-1989) tegen een vriend toen hij Gena Rowlands in 1953 voor het eerst zag, op de American Academy of Dramatic Arts. Het is het soort clichématige scène dat je niet snel zal tegenkomen in de films die Cassavetes in de daaropvolgende drie decennia zou regisseren, vaak met Rowlands in een hoofdrol.

In 1954 trouwden de twee. Het was een huwelijk getekend door tegenstellingen. Hij kwam uit een tamelijk arm gezin van Griekse immigranten, zij was een bankiersdochter. Hij was luidruchtig, impulsief, opvliegend en een slons; zij was ingetogen, bedachtzaam, en zag er altijd verzorgd uit. Toen Cassavetes haar vroeg om hun spaarcenten in een film te steken, accepteerde ze op voorwaarde dat er wel geld bleef voor de kapper.

Hoewel beiden een flink oeuvre bijeenspeelden als acteur, wordt het hart van de nalatenschap van Cassavetes en de inmiddels 92-jarige Rowlands gevormd door de films waarin hij haar regisseerde. Die films worden beschouwd als de geboortegrond van de Amerikaanse onafhankelijke cinema en de invloed ervan strekt tot in de Nederlandse theaters.

Ivo van Hove bewerkte meerdere films van Cassavetes voor toneel en in de nieuwe voorstelling John & Gena spit theatermaker Lizzy Timmers met vier acteurs in het huwelijk en de samenwerking van de twee.

Uiterst memorabele scènes

Vanaf zijn turbulente regiedebuut Shadows (1958) leefde Cassavetes bij het motto dat ‘iets gewoon doen’ de beste manier was om het te laten gebeuren. Wat betekende dat hij met films begon, ook al had hij de financiering of distributie niet rond. Acteurs werkten geregeld belangeloos mee, crewleden werden soms niet of pas na weken betaald – niet zelden uit de zak van Cassavetes en Rowlands zelf.

Die cast en crew bestonden voornamelijk uit vrienden, familie en amateurs. Cameramensen plukte Cassavetes bijvoorbeeld liever van een filmacademie, want zodra ze teveel ervaring hadden, konden ze zich niet meer aanpassen aan zijn onorthodoxe methodes. Zo filmde Cassavetes graag in lange, onafgebroken takes die nauwelijks vooraf werden gerepeteerd, zodat een scène zich kon ontvouwen. Een ramp voor camera- en geluidsmensen, maar het leverde wel uiterst memorabele scènes op, zoals het beroemde spaghettiontbijt in A Woman Under the Influence (1974).

In die film speelt Rowlands een vrouw die zich zo verwoed tracht te voegen naar de rol van huisvrouw, dat ze breekt. Het is een fenomenale rol van Rowlands in een film die enerzijds een diametrale oppositie tussen man en vrouw schetst, en anderzijds een toonbeeld is van de sensitiviteit van Cassavetes voor beide kanten in dat verhaal.

Improvisatie en intuïtie

Cassavetes geloofde in improvisatie. Niet in woorden, de tekst stond wel degelijk vast, maar wel in de interpretatie daarvan. Concrete aanwijzingen gaf hij nauwelijks, hij wilde dat acteurs reageerden op intuïtie, in volledige oprechtheid. “Je kunt een scène niet volledig controleren,” zei hij. “Je kunt het leven niet controleren.” En zijn doel was precies dat leven te laten zien zoals het is: onopgesmukt, rommelig. Het zijn films vol rafelranden, waarin personages zelden zeggen wat ze echt bedoelen te zeggen. Want, zo stelde Cassavetes, ‘de meeste ruzies tussen man en vrouw komen juist voort uit een onvermogen om uit te drukken wat men werkelijk bedoelt’.

Er zijn talloze anekdotes over de manieren waarop Cassavetes zijn acteurs ontregelde om een zo authentiek mogelijke performance te ontlokken. Hij liep soms zomaar een shot in, zei of deed iets geks, en liep weer weg. In Minnie and Moskowitz (1971), over een tumultueuze romance die wel wat weg heeft van die tussen Cassavetes en Rowlands, speelde hij de ex van Rowlands’ personage Minnie, iets wat hij haar niet had verteld. Ze werd ermee geconfronteerd op het moment dat ze een scène met hem moest spelen.

Worsteling van twee mensen

In diezelfde film geeft zijn personage Minnie een klap. Uit revanche ging Rowlands naar de grond en bleef liggen. De crew dacht dat het echt was en keerde zich tegen Cassavetes. Die gebeurtenis verwerkte Cassavetes later in Opening Night (1977), waarin Rowlands toneelactrice Myrtle speelt, die tijdens de try-outs van een nieuwe theatervoorstelling haar grip op de realiteit verliest. Cassavetes speelt in de film een acteur die in die voorstelling haar geliefde speelt.

In een van de mooiste scènes uit het oeuvre van Cassavetes staan de twee op het toneel en vervagen de grenzen tussen film- en toneelpersonages, tussen acteur en mens, in een schurende en tegelijk speelse reflectie op het huwelijk en (samen) ouder worden. Een verbeelding van de worsteling van twee mensen om elkaar te blijven vinden, ook als de tijd je van de ander of jezelf dreigt te vervreemden. “Ik zie het leven als een strijd,” zei Cassavetes, “en de ware romantiek zit in het niet weglopen daarvoor.”

John & Gena

Door Wunderbaum/Theaterhaus Jena

Te zien 15 en 16/5, ITA