Regisseur Jaap van Heusden over De man uit Rome: ‘Die scène met de zoenende priester moest eruit’

Michele Riondino als priester Filippo en Emma Bading als Térèse in ‘De man uit Rome’. Beeld IJswater Films/Melle van Essen

In De man uit Rome gaat onderzoekspriester Filippo (Michele Riondino) naar een Limburgs dorp waar een Mariabeeld zou hebben gehuild. Zijn taak: het ontkrachten van dit vermeende wonder. Eenmaal daar realiseert hij zich dat het huilende beeldje troost biedt aan een dorp dat worstelt met een trauma.

Hoe ontstond het idee voor deze film?

“Mijn lief is onderzoeksjournalist voor NRC. Ik reisde een tijd geleden met haar naar Lourdes omdat daar een wonder erkend zou worden. Het werd een stuk in de krant. Ik had de foto’s gemaakt. Het was dus in principe klaar, maar het bleef in mijn hoofd spelen. Ik vond het aanvankelijk best afstotelijk. Die negatieve emotie zorgde ervoor dat ik geboeid bleef.”

Wat vond u afstotelijk?

“Dat wisselde de hele tijd. Eerst werd ik boos om de buitenkant. Ben je ooit in een bedevaartsoord geweest? Er komen bussen, vliegtuigen vol met mensen en de helft is gehandicapt. Er is één straat met winkels met – zijn het relikwieën of zijn het gewoon goedkope souvenirs? Het heeft iets Efteling-achtigs. Ik heb sowieso niet zoveel met pretparken, maar bij de Efteling zeggen ze: je bent hier om lol te hebben. Bij zo’n oord zeggen ze: je gaat hier God ontmoeten. Er gebeuren hier dingen die het natuurlijke overstijgen.”

En toen?

“Daarna werd ik boos op de onderzoekspriesters. De kerk heeft een strakke machine opgetuigd om een wonder te checken. Dat vond ik bizar. Je zou denken dat de kerk bij elk mogelijk wonder denkt: yes, we hebben er weer een. Het is dus andersom. Als het een wonder is, dan moet het ook echt waar zijn. Ik dacht eerst: hoe kan je dit maken? Het gaat om mensen die in de knel zitten en verlangen naar een wonder. En dan komt er iemand die zegt: ik ga dit testen om te zien of het waar is of niet. Maar het onderzoek ontroerde me ook, omdat ze de waarheid zo serieus nemen.”

Die onderzoekspriester is een soort detective.

“We gebruiken de elementen van de film noir en de detective om de kijker mee te nemen in het verhaal. Maar de film moest geen genre-oefening worden. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar er zijn vroegere genrefilms van de gebroeders Coen bijvoorbeeld, waarbij ik als filmmaker op mijn knieën zit in aanbidding omdat ik denk: wow, hoe goed kan je zijn als maker? Maar als mens denk ik: ik hou niet van deze film. De film heeft me niet aangeraakt of veranderd. Voor ons was het belangrijk dat de genreconventies geen spelletje maakten van de film.”

Dat de vorm niet belangrijker zou worden dan de inhoud?

“Voor mij begint een film met verwondering. Als ik ergens aan het rondkijken ben en me afvraag: hoezo wist ik dit niet, waarom is dit en is dit wel rechtvaardig, dan weet ik dat ik er iets mee moet. Ik wil niet dat een film hermetisch is. Voor mij is het ergst denkbare dat het licht na de film aangaat en iedereen in de zaal een identieke ervaring heeft gehad. Een film moet uitnodigen. Ik vind het waardevol als mensen zichzelf in de film kunnen stoppen. Ook als dat betekent dat ze de film op momenten lastig of irritant vinden.”

Hoe maak je een niet-hermetische film?

“Het is zoeken naar wat minder kan. Ik maak met Jasper Quispel, de editor, wel tien versies. En de film wordt iedere versie korter. Toen we van de set kwamen, hadden we een rauwe film van 3 uur en 20 minuten.”

Bijna de helft is dus gesneuveld.

“Ja, ik moet een beetje uit de bocht vliegen om te weten waar ik wel moet wezen. Je moet een film uitbenen tot hij niet meer goed is. Je moet te ver gaan. Ik wilde bijvoorbeeld dat er een gekke spanning zou zijn tussen de priester en de jonge vrouw (van wie het Mariabeeld is, red.). Maar ik wist niet hoe ver dat zou kunnen gaan. Zouden ze echt met elkaar gaan zoenen? Komen die onderdrukte erotische spanningen zo aan de oppervlakte dat zoiets kan gebeuren? Om dat een kans te geven was er in het script een scène waarin ze zoenden. En we hebben die scène ook absoluut gedraaid. Maar als je dat in de film zag, was het meteen duidelijk dat die scène eruit moest.”

Vindt u dat lastig, die scènes eruit knippen?

“Misselijkmakend, ja. Ik word er fysiek onpasselijk van. Michele heeft bijvoorbeeld in een meertje in een steengroeve gelegen. In november. Een dure scène waar ik bij de producent voor heb moeten vechten. Er was gevaar van onderkoeling – voor hem en het camerateam. Mensen zijn helemaal verkleumd uit het water gehaald om opgewarmd te worden. Dat allemaal omdat het voor mijn grand vision belangrijk was. En dat was het ook echt. Maar het werkte niet. Dan denk je wel: wat ben ik toch voor amateur.”

Het is blijkbaar uw proces.

“Ja, een duur proces. Maar ik vraag me wel af: kan het niet anders? Heb ik dit soort scènes nodig waar ik heel hard voor ga en die ik dan offer om tot iets puurs te komen? Ik mag toch hopen dat ik over vijf of tien jaar eerder kan zien: dude, doe het niet.”

De man uit Rome is te zien in De Balie, City, Het Ketelhuis en Rialto VU.

Het wonder van Brunssum De man uit Rome is losjes gebaseerd op het vermeende wonder van Brunssum. “Toen ik een film over het testen van een wonder wilde maken, dacht ik: maar hoe dan in vredesnaam?” zegt Jaap van Heusden. “Ik ben niet opgevoed als katholiek, dus het stond te ver van me af. Mijn schrijfpartner Rogier de Blok en ik probeerden het verhaal dichter naar ons toe te halen. Toen kwamen we op het vermeende wonder in Limburg. Ik wist er niks van. Maar zodra je in Limburg kwam, was iedereen van: 1995, Brunssum, weet je dat niet?” Het Mariabeeld in Brunssum huilde bloed; in De man uit Rome zijn het transparante tranen. “We zoeken ambivalentie op. In elk van de stappen die het verhaal maakt, kun je als kijker kiezen om te denken: fucking absurd, laat maar! Of: oké, het is gek, maar er gebeuren soms gekke dingen, ik schort mijn oordeel nog even op. Wat ik ook mooi vind, is dat transparante tranen meteen weg zijn. Bij die beelden die bloed huilen, blijft er altijd een spoor achter. Je kunt forensisch onderzoeken van wie dat bloed dan is. Tranen verdampen en zijn dan weg.”