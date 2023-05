Regisseur Emmanuelle Nicot sleept je mee in de incestervaring van Dalva: ‘Je moet voelen dat ze van haar vader houdt’

De sterk debuterende Zelda Samson als Dalva. Beeld Filmdepot

Goedlachs en met springerige energie schuift Emmanuelle Nicot (37) aan op het filmfestival van Rotterdam voor een gesprek over haar speelfilmdebuut Dalva. Het lijkt te botsen met het loodzware onderwerp van haar film. De titelheld van Dalva is een twaalfjarig meisje dat in een tehuis komt nadat haar vader, die haar jarenlang misbruikte, de gevangenis is ingegaan.

Toch zijn Nicots optimisme, de empatische manier waarop ze spreekt over het onderwerp en haar tomeloze energie juist ook kenmerken van de film. Juist dat zal maken dat Dalva, ondanks het moeilijke onderwerp, al een succesvolle ronde langs internationale festivals achter de rug heeft – de film won afgelopen februari de publieksprijs op het filmfestival van Rotterdam.

Nicot weet in de film dan ook een uitermate precaire balans te vinden. Ze sleept je mee in de ervaring van Dalva, die niet beter weet dan dat wat haar vader met haar deed ‘liefde’ is. Stukje bij beetje gaat ze accepteren dat wat haar is aangedaan, niet ‘normaal’ is.

Meisje van zes jaar gedroeg zich al zeer seksueel

De kiem voor Dalva werd gelegd toen Nicot voor een eerdere korte film research deed in een noodopvang voor uit huis geplaatste kinderen, legt ze uit. “Die plek raakte me enorm. Ik zag dat veel van de kinderen die net waren aangekomen vooral hun ouders misten, terwijl ze ontkenden wat die hen hadden aangedaan.”

Uiteindelijk liep Nicot enkele weken mee in het tehuis. Ze sprak er met medewerkers en andere professionals. “Een sociaal werker vertelde me over een meisje dat hij onder zijn hoede had gehad. Ze was pas zes jaar oud, maar gedroeg zich al zeer seksueel. Voor mijn verhaal vroeg ik me af hoe het zou zijn als dat meisje geen zes was geweest maar twaalf – een leeftijd waarop je als vroege tiener meestal je seksuele leven begint.”

Dalva rust grotendeels op de schouders van de jonge, debuterende hoofdrolspeelster Zelda Samson, die uit duizenden aanmeldingen werd geselecteerd voor de rol. “We hebben zo’n 150 meisjes ontmoet voor audities,” zegt Nicot. “Voorafgaand aan elke ontmoeting belde ik de ouders van al die meisjes om ze te vertellen dat de film over incest gaat. De reactie was bijna altijd hetzelfde, de ouders zeiden: daar moeten we eerst met onze dochter over praten want ze heeft geen idee wat dat is. Dat gold ook voor Zelda.”

Maar de drie maanden die Nicot en haar team (waaronder een jeugdpsycholoog die op Samsons welzijn toezag) inruimden voor de repetities, draaiden niet in de eerste plaats om de thematiek of het verhaal. “We werkten vooral aan haar houding,” legt Nicot uit. “Zelda is een heel ander meisje dan Dalva. Zeker aan het begin van het verhaal is Dalva meer timide, een keurig meisje zou je kunnen zeggen. Zelda zelf is wat hoekiger, directer in de omgang en wat meer een denker. We werkten met een danseres die allerlei oefeningen met haar deed om te leren lopen als Dalva, zitten als Dalva, eten als Dalva.”

Voor Dalva is incest liefde

Voor Nicot zelf was de grootste uitdaging om de kijker mee te voeren in Dalva’s ervaring. “De kijker weet dat het om incest gaat en dat incest fout is, maar Dalva weet dat niet – voor haar is het liefde. Dus hoe konden we de kijker in haar beleving plaatsen?”

Elke artistieke keuze werd gemaakt met die vraag in het achterhoofd, vertelt Nicot. “Dat was de reden dat het verhaal op dit specifieke moment in haar leven begint. En het is de reden dat de camera altijd dicht bij Dalva blijft. En dat we voor de acteur die haar vader speelt iemand zochten die zachtheid uitstraalt, iemand die niet meteen een monster wordt. Je moet geloven dat Dalva van hem houdt. Of nee: je moet het vóelen.”

Dalva’s vader komt in slechts twee scènes voor. Die drukken echter een enorme stempel op de emotionele ontwikkeling van zowel Dalva als de film. Zo zijn er meer ‘bijfiguren’ in Dalva die, ook als ze maar zeer beperkt in beeld komen, personages met reliëf en diepgang worden.

“Wat je ziet is het topje van de ijsberg, maar de enorme massa onder water heb ik wel helemaal doorgedacht en geschreven,” zegt Nicot daarover. “Ik kan je alles vertellen over Dalva’s leven voordat de film begint – wat er met haar moeder gebeurde, wat voor vriendinnetjes ze had toen ze klein was, wat haar sterrenbeeld is... “

Hetzelfde geldt voor die bijfiguren, zoals hulpverlener Jayden en de energieke Samia, een leeftijdsgenootje met wie ze vrienden wordt in het tehuis. “In de loop van de zes jaar dat ik aan de film werkte, schreef ik versies van het scenario waarin Jayden veel prominenter aanwezig was, en versies waarin Samia’s rol veel groter was. Uiteindelijk haalden die verhalen de film niet, omdat ik de focus op Dalva wilde houden, maar al die achtergronden deelde ik wel met de acteurs. Op een onderbewust niveau zitten ze zo volgens mij nog steeds in de film.”

Regisseur Emmanuelle Nicot: ‘Ik kan je alles vertellen over Dalva’s leven voordat de film begint.’ Beeld Filmdepot

Oprecht en eerlijk Emmanuelle Nicot (1985) werd geboren en groeide op in Sedan, in de Noord-Franse Ardennen – in die regio nam ze ook Dalva op. Ze volgde de filmopleiding aan de kunstacademie van Louvain-la-Neuve in België. Na haar afstuderen maakte ze twee gevierde kortfilms: Rae (2012) en À l’arraché (2016). Vervolgens werkte ze zes jaar aan haar eerste speelfilm, die geselecteerd werd voor het bijprogramma Semaine de la Critique op het filmfestival van Cannes en eerder dit jaar de publieksprijs won op het filmfestival van Rotterdam. Ruim zes jaar al je tijd steken in één film, dat lijkt op de langere termijn moeilijk houdbaar als filmcarrière – Nicots producent, die bij het gesprek aanschoof als tolk, beaamde dat zwijgend met een wrange glimlach. Maar Nicot woof dat pragmatisme weg: “Ik wil oprechte en eerlijke en waarachtige verhalen vertellen, en dat kost tijd – om te researchen, mensen te ontmoeten, gesprekken te hebben, boeken te lezen. Het maakt me niet uit of ik veel films maak in mijn leven, liever maak ik maar een paar films waar ik volledig achter sta.”