Regisseur Emma Rice maakte theater van Wuthering Heights: ‘Nee, Emily Brontë zat niet in m’n nek te hijgen’

Haar zinderende theaterhit naar de iconische roman Wuthering Heights staat vanaf donderdag twee weken in DeLaMar. Regisseur Emma Rice: ‘Ik ben niet bang voor dingen die gecompliceerd of onmogelijk heten te zijn, ik leef ervoor.’

In de theaterversie van Wuthering Heights die na successen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten te zien is op het Holland Festival, is Catherine Earnshaw verre van het frêle, kwijnende meisje zoals ze vaak wordt verbeeld.

Vertolkt door Lucy McCormick is ze een oerkracht: op het toppunt van haar rebellie raast ze over de Yorkshire Moors met haar geliefde Heathcliff, orkaan en rockchick tegelijk – een powerhouse, ook in de soundtrack van de voorstelling.

Het is regisseur Emma Rice (56) die de roman Wuthering Heights van Emily Brontë uit 1847 met haar ensemble Wise Children in samenwerking met het National Theatre ontwikkelde tot zinderend totaalspektakel. De hobbels van het gecompliceerde liefdesverhaal tussen Catherine en de weesjongen Heathcliff, een raamvertelling over verraad en destructie waarin familielijnen nauw verweven raken en de dood meedogenloos huishoudt, worden met verve genomen.

Britse volksaard

Voor haar gevoel is Wuthering Heights altijd in haar leven geweest, schrijft Rice in antwoord op vragen per mail. “Het boek is zo diep verankerd in de Britse volksaard, en mijn moeder was een gretige literatuurliefhebber. Daar komt nog bij dat we in mijn jeugd vaak met het gezin naar de Yorkshire Moors gingen waar het boek zich afspeelt. Ik herinner me dat we op een dag bij Top Withens kwamen, de ruïne waarop Wuthering Heights geïnspireerd zou zijn. Ik klaagde dat die zo klein en onopvallend was. Mijn moeder moest lachen, ze zei: ‘Op een dag hou je van Wuthering Heights en herinner je je dat je hier bent geweest en het huis met je eigen ogen hebt gezien.’ En ze kreeg gelijk.”

De roman kreeg betekenis voor haar toen haar beste vriendin leukemie kreeg en stierf. “In de diepe krochten van mijn verdriet transformeerde ik in een gothic punk, ik verfde mijn haar blauw en droeg alleen nog zwart. Dat was mijn pantser toen ik in de zesde klas Wuthering Heights ontdekte. Hoe kon ik een wereld weerstaan gevuld met geesten, passie en verraad? Ik viel voor het drama en de intrige, maar ik hield vooral van het boek omdat het een verhaal is dat niet alleen generaties overspant, maar leven en dood. Emily Brontë ervoer de dood als alomtegenwoordig en begreep verlies met de scherpte waarmee ik dat van mij voelde.”

Wanneer kwam het bij u op er een theaterbewerking van te maken? Het verhaal is zo ingewikkeld in al zijn verwikkelingen en intriges, vond u dat niet ontmoedigend?

“Jaren gingen voorbij zonder dat ik aan het boek dacht. Maar in 2016 was ik geschokt door de beelden uit een vluchtelingenkamp in Calais en woest over de onderhandelingen over hoeveel alleenreizende kinderen het VK wilde opnemen. Dat triggerde iets: was Heathcliff niet ook zo’n kind? Toen ik de roman opnieuw las besefte ik dat het geen liefdesverhaal was, maar een tragedie. Een tragedie over wat er kan gebeuren als je, als individu en als samenleving, toelaat dat wreedheid de norm wordt. Toen wist ik dat ik hier theater over moest maken. En nee, ik was verre van ontmoedigd. Ik ben niet bang voor dingen die gecompliceerd of onmogelijk heten te zijn, ik leef ervoor.”

Hoe bent u te werk gegaan met de tekst? Het viel me op dat u zeker in de dialogen trouw bent aan de roman. Voelde u zich vrij of kwam Emily Brontë soms even spoken?

“Ik voelde me volkomen vrij. Er berust geen copyright meer op de tekst. Maar ik was ook geenszins van plan schade aan te richten. En die schitterende dialogen waren ook een van de redenen waarom ik dit stuk wilde maken. Ik had niet het gevoel dat Emily Brontë in mijn nek zat te hijgen, maar wel dat ik met haar samenwerkte; heel puur, heel vreugdevol.”

Een belangrijke aanpassing is dat de vertelstem niet langer die van huishoudster Nelly Dean is, maar de Yorkshire Moors zelf – gespeeld, gezongen en gedanst door de cast.

“Ik wilde een epische productie maken – en Nelly Dean is frustrerend gewoontjes. Ik heb haar geschrapt en er de vorm van een Griekse tragedie overheen gelegd met de Yorkshire Moors als het oude Griekse koor. De personages zijn bovenmenselijk; Catherine, Heathcliff en Hareton Earnshaw zijn de goden van chaos, wraak en hoop. Ze hadden een verteller nodig die zich met hen kon meten, en dat konden alleen de Moors.”

Voor een tragedie heeft u wel veel licht en lach in het verhaal gebracht.

“Ik kan me een wereld zonder humor niet voorstellen, zeker als het gaat over belangrijke, zware onderwerpen. Komedie en tragedie liggen dicht bij elkaar en ik moedig die relatie van harte aan. En ik houd ook altijd voor ogen dat theater ook een good night out moet zijn.”

Wat vind u er in dit verband van dat een Britse recensent de voorstelling een ‘pastiche’ noemde en schreef dat het duistere gothic hart uit het verhaal was weggerukt?

“Daar ben ik het mee oneens! Dat gothic hart is volkomen intact en niets, ik herhaal niets, is een pastiche. Ja, er is ook komedie, maar daarvan geeft ik Emily Brontë de schuld. Ik moet soms hardop lachen als ik haar briljante, meer komische scènes lees. Er is geen duisternis zonder licht.”

U werkt met verschillende casts, in Amsterdam zien we een andere Heathcliff dan het Britse en New Yorkse publiek? Hoe werkt dat voor u en hoe beïnvloedt dat de chemie binnen de groep?

“Alles verandert en ik omarm verandering. Niet alle acteurs waren de hele periode beschikbaar, dus heb ik elke wisseling gebruikt om het materiaal verder te onderzoeken en het stuk verder te laten groeien. Ja, dat beïnvloedt de chemie maar bijna altijd ten goede. Nieuwe castleden houden de voorstelling fris, maar ook originele spelers die terugkeren. Op een na heeft overigens iedereen die in Amsterdam staat al eerder in de voorstelling gespeeld, zij het soms in andere rollen. We zijn een grote Wuthering Heights -family geworden.”

Maar Lucy McCormick is de enige echte Catherine.

“Ze was van meet af aan mijn Catherine. Ze is een inspiratie en een natuurkracht en ook in Amsterdam zullen we in meer dan een opzicht door haar worden weggeblazen. Magie. Pure magie.”