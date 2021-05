Regisseur Emerald Fennell (Promising Young Woman): ‘Ook ik ben weleens met te veel drank op met iemand meegegaan’

Carey Mulligan als Cassie in Promising Young Woman. Beeld Merie Weismiller Wallace; SMPSP

Emerald Fennell (34) beschouwt het in eerste instantie als een compliment dat haar film Promising Young Woman, nu te zien op Amazon Prime Video, tot nu toe bij het publiek zeer uiteenlopende reacties oproept. “Ik heb tot nu toe vooral gemerkt dat iedere kijker het verhaal op een eigen manier uitlegt,” constateert zij tevreden vanuit Londen. “Dat is wat mij betreft een goed teken. Het betekent dat de film iets losmaakt. Ik was zelfs bij een bioscoopvertoning waarbij twee vrouwen in de zaal elkaar verbaal te lijf gingen bij een bepaalde scène. Dat was heel bizar.”

Student medicijnen

Het was te verwachten dat de film reacties zou oproepen. Het verhaal volgt een jonge vrouw, Cassie (Carey Mulligan), die zich in dronken toestand in bars laat oppikken door mannen die haar als een makkelijke prooi beschouwen. Totdat blijkt dat Cassie niet dronken is en er duidelijk op uit is om de mannen een lesje te leren, met alle risico’s van dien.

Over haar motieven wordt de kijker halverwege de film ingelicht. Cassie, ook een veelbelovende student medicijnen, heeft in het verleden iets ­meegemaakt waardoor zij aan deze riskante missie is begonnen.

“Veel vrouwen zullen zich in haar verleden herkennen, hoewel zij hopelijk niet in dergelijke extreme situaties verzeild zijn geraakt,” zegt Fennell, die met deze film haar speelfilmregiedebuut maakt. “Ook ik ben weleens met te veel drank op met iemand meegegaan, wat heel verkeerd had kunnen aflopen.”

Regisseur, scenarist en actrice Emerald Fennell. Beeld EPA

Camilla Parker Bowles in The Crown

De regisseur schreef ook het scenario van Promising Young Woman en won daarmee vorige week een Oscar voor beste originele scenario. De Britse heeft ruime schrijfervaring. Zij was verantwoordelijk voor het tweede seizoen van de misdaadserie Killing Eve. Verder is ze heel actief als actrice en speelde mee in films en series als The Crown (als de jonge versie van Camilla Parker Bowles) en Anna Karenina.

Op al deze fronten weet zij te overtuigen. Ook haar regiedebuut is lovend ontvangen. Amerikaanse ­recensenten bejubelden de film met termen als ‘gedurfd, actueel en uit­dagend’. De constatering dat Fennell met haar film modieus inhaakt op de #Metoo-beweging wijst zij af.

“Ik ben vier jaar bezig geweest om deze film van de grond te krijgen. Ik wilde niet het vaak gebruikte verhaal vertellen van een vrouw die op ­gewelddadige wijze wraak neemt op de dader, zoals in The Girl With the Dragon Tattoo. Daar herken ik mij als vrouw totaal niet in. Evenmin als in vrouwen die met een machete in de hand tekeergaan tegen hun kwel­geesten. Dat is mij veel te mannelijk. In deze film moest het veel subtieler gebeuren.”

Geen griezels

In haar scenario neemt Fennell geen halve maatregelen. Als Cassie, uit op wraak nadat haar boezemvriendin iets vreselijks heeft meegemaakt, ­verhaal gaat ­halen, doet zij dit op een inventieve wijze.

Fennell: “De meeste mannen die in mijn film voorkomen zijn niet de klassieke griezels. In de meeste verkrachtingsfilms worden ze als halve Gremlins voorgesteld. Bij mij hebben de meeste mannelijke personages een medische opleiding genoten. Van een van de betrokkenen heb ik zelfs een kinderarts gemaakt!”

Heeft Fennell een bepaalde boodschap met Promising Young Woman? “Ik hou niet van films die de kijker een bepaalde stelling willen opdringen,” zegt de regisseur. “Maar ik wilde wel het verhaal vertellen van een vrouw die zich er niet neerlegt bij wat er in haar omgeving is voorgevallen. Misschien heeft het enige invloed. Eventueel zelfs op mannen, wie weet?”

Promising Young Woman is te zien op Amazon Prime Video