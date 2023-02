Regisseur Darren Aronofsky over zijn overweldigende The Whale: ‘Ik duik in de duisternis van het menselijk bestaan’

Welke nieuwe films moet je zien? Op woensdag zetten we de nieuwe releases op een rij en selecteren we de film van de week. Dit keer: The Whale van regisseur Darren Aronofsky.

Of je zijn films nu goed of slecht vindt – en ze kunnen die beide reacties tegelijk oproepen –, Darren Aronofsky maakt films die zich in je nestelen, die aan je knagen. Films, ook, die je overweldigen.

Dat geldt ook weer voor The Whale, zijn achtste speelfilm en met afstand zijn kleinste film sinds debuut Pi uit 1998. De verfilming van het gelijknamige toneelstuk van Samuel D. Hunter speelt zich vrijwel geheel in een klein appartement af. Maar die overweldiging huist voornamelijk in een nog veel kleiner oppervlak: in de ogen van hoofdrolspeler Brendan Fraser.

De comeback van Fraser neemt in de publiciteit die The Whale vooruitsnelt alvast legendarische vormen aan. De acteur was in de jaren negentig een gevierd actie- en komediester, maar raakte in de vergetelheid en worstelde met een scheiding, een depressie en andere persoonlijke sores. Tot Aronofsky (die al eerder met dit bijltje hakte, zie kader) hem uit het slop trok voor The Whale.

Fraser speelt de obese literatuurdocent Charlie, die zichzelf doelbewust dood lijkt te eten – waarom wordt gaandeweg de film stukje bij beetje duidelijk. Zijn enige contacten met de buitenwereld zijn de pizzabezorger en zijn vriendin en verzorgster Liz (Hong Chau). Totdat Charlies tienerdochter Ellie (Sadie Sink) opduikt en de jonge missionaris Thomas (Ty Simpkins) zijn voet tussen de deur krijgt.

Protheses

Aronofsky wist direct toen hij het toneelstuk zag dat hij een filmversie wilde maken, vertelt hij eind januari tijdens een bliksembezoek aan het Filmfestival Rotterdam. “Maar ik kon er niet aan beginnen zolang ik niet voor me zag wie Charlie zou kunnen spelen. Ik kon me geen enkele bekende acteur in die rol voorstellen. Als je een filmster onder zo’n laag make-up stopt, is het publiek de hele film lang op zoek naar de grens tussen mens en latex. Brendan was de oplossing – hij was net lang genoeg uit beeld geweest dat het zou kunnen werken.”

Om de rol gestalte te geven, kwam Fraser niet alleen flink wat kilo’s aan, maar werd hij ook in een omvangrijke en complexe reeks protheses gehesen. Naast Oscarnominaties voor Fraser en bijrolspeler Hong Chau werd ook het make-updepartement met een nominatie beloond.

“Het duurde elke dag vier uur om hem in dat pak te krijgen en aan het eind van de dag weer een uur om hem eruit te krijgen,” legt Aronofsky uit. “Maar daar bleef het niet bij; tussen elke take was er wel weer iets dat rechtgetrokken moest worden. Zijn handen, bijvoorbeeld, waren een soort enorme handschoenen – en die zakten de hele tijd af.”

Des te bewonderenswaardiger is het uiterst subtiele spel dat Fraser te berde brengt. “De acteur die ik tien jaar eerder op het toneel had gezien, speelde Charlie uitermate knorrig en kortaf. Brendan kwam juist met een enorm positieve, humanistische interpretatie van het personage. Het werkt allebei – zo stevig staat die tekst.”

Darren Aronofsky: ‘Ondanks alle kommer en kwel – klimaatcrisis, polarisatie, afbrokkelende democratie – zou iedereen een optimist moeten zijn.’ Beeld FilmMagic

Zo werd The Whale, dwars door alle pijn en tragedie die erin langskomt, een hoopvolle film. Zeker voor Aronofsky’s doen, want de maker staat bekend als miserabilist. Iets waar hij het zelf overigens niet mee eens is. “Volgens mij zijn al mijn films zeer humanistisch, alleen benader ik dat door in de duisternis van het menselijk bestaan te duiken.”

Optimisme

Aronofsky, in Hollywood een van de luidste stemmen voor klimaatactie, nam zijn bezoek aan Rotterdam ook te baat om langs te gaan bij Boyan Slat en diens project Ocean Cleanup, dat zich inzet om de plasticsoep in de oceanen op te ruimen. “Die jongen is pas 28, maar hij gaat die vuilstort in de oceaan schoon krijgen. Er is een miljard dollar voor nodig, maar dat gaat lukken. Dat is toch fantastisch – een van de grootste tragedies die de mens heeft gecreëerd, gaat opgeruimd worden.”

Dat soort verhalen zijn alom te vinden, benadrukt Aronofsky. “Het is de afgelopen jaren moeilijker geworden het mooie van de mens te zien,” beaamt hij. “En precies daarom is het belangrijker het tóch te doen. Ondanks alle kommer en kwel – klimaatcrisis, polarisatie, afbrokkelende democratie – zou iedereen een optimist moeten zijn. We moeten niet zwichten voor cynisme, maar naar de toekomst kijken met positiviteit, optimisme en wetenschap. Dat is waar ik nu sta, als mens en als kunstenaar.”

The Whale is te zien in Arena, Cinecenter, City, Eye, FC Hyena, Filmhallen, Kriterion, Lab111, Rialto VU, Studio/K en Tuschinski.

Comeback king Brendan Fraser is lang niet de eerste acteur die dankzij Darren Aronofsky een opvallende comeback beleeft. In Requiem for a Dream (2001) loodste de regisseur actrice Ellen Burstyn voor het eerst sinds haar hoogtijdagen in de jaren zeventig en tachtig naar een Oscarnominatie. En in 2008 sleepte Mickey Rourke een Oscarnominatie binnen voor zijn rol in The Wrestler, na jarenlang veroordeeld te zijn geweest tot bijrolletjes. Beide acteurs hadden overigens in eerste instantie geen interesse in die rollen. Daarin zijn ze niet alleen. “Dat ik vaak acteurs cast die even uit zicht zijn geraakt, is geen bewuste strategie van mijn kant,” bezweert Aronofsky. Met een wrang lachje: “Acteurs die in de spotlight staan, hebben simpelweg geen interesse in mijn films.”