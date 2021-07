Regisseur Daria Bukvić: ‘Ik geloof heilig dat je intelligent topentertainment kunt maken’

Daria Bukvić: ‘Ik weet dat het sprookjesbos ieder moment kan afbranden.’ Beeld Linda Stulic

Bij binnenkomst verontschuldigt Daria Bukvić zich dat ze kort voor het interview de locatie heeft veranderd. “Ik was vergeten dat ik het afgelopen weekend ben verhuisd,” zegt ze, terwijl ze haar koptelefoon op het tafeltje legt.

Ze is sowieso druk: de Amsterdamse duizendpoot heeft een fulltimebaan als artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool uit Arnhem en heeft net de première achter de rug van Hollandsch Glorie, de zomervoorstelling van Oostpool in het Amsterdamse Bostheater. Ze is juryvoorzitter van de Amsterdamprijs, is bezig met de productie van Zina, de tv-serie op basis van haar succesvolle theatervoorstelling Melk & Dadels, en werkt alweer aan de scripts voor een tweede seizoen. Én ze is druk met interviews voor Meskina, haar eerste lange speelfilm.

“Ik zeg steeds vaker nee,” aldus Bukvić. “Ik heb nu de luxe om nee te zeggen tegen dingen die ik niet leuk vind. Maar het probleem is dat ik heel veel dingen leuk vind.”

‘Wat kan er nog misgaan als je leven een sprookje is,’ vraagt hoofdrolspeler Leyla zich hardop af in Meskina.

“Ik heb zo’n bizarre start gehad in het leven, met oorlog, vluchten, het asielzoekerscentrum in een Limburgs dorp. Ik ben me er continu van bewust dat mijn leven nú een sprookje is. Maar ik wil het hele sprookjesbos zien, de pratende paddenstoelen én de sprekende bomen, omdat ik weet dat het sprookjesbos ieder moment kan afbranden.”

De kans dat het sprookjesbos afbrandt is toch niet zo groot?

“Dat is een heel Nederlandse gedachte. Mijn ouders dachten tot vlak voor de oorlog in Joegoslavië uitbrak ook dat zoiets nooit zou gebeuren. Maar alles ging in de fik. Dat krijg ik nooit meer uit mijn systeem. Niet dat ik bang ben dat er morgen oorlog uitbreekt in Nederland, maar er zijn zoveel noodlottigheden die je kunnen overkomen.”

“Gisteren kreeg ik wel een realitycheck van mijn moeder. Toen ik haar vertelde wat ik allemaal aan het doen was, zei ze: ‘Besef dat je dat iedere week tegen me zegt: nog even deze twee weken doorkomen en dan wordt het rustiger’. Misschien is dit mijn leven. Maar ik ben dolgelukkig hoor; ik ervaar het als een sprookje.”

U bent Bosnisch-Nederlands. Hoe is de Marokkaans-Nederlandse romcom Meskina op uw pad gekomen?

“Nadat ik de theatervoorstelling Nobody Home had gemaakt, werd ik benaderd door creatief producent Rose Stories. Zij waren enthousiast en vroegen of ik een voorstelling wilde maken naar hun kookboek Melk & Dadels. Dat heb ik gedaan. Vervolgens hebben Soundos El Ah­madi en Rose Stories me voor hun filmidee Meskina gevraagd. ‘Jij moet die film regisseren,’ zeiden ze. ‘Oké,’ zei ik, terwijl ik eigenlijk het jaar had vrijgehouden om eindelijk een boek te schrijven. Maar ik dacht: wanneer ga ik ooit nog de kans krijgen om als theatermaker, zonder filmopleiding of ooit een korte film te hebben gemaakt, een anderhalf uur durende speelfilm te maken?”

Waarom moest ú het doen?

“Als Bosnische kan ik een brug slaan tussen de Nederlandse en Marokkaanse cultuur. Ik heb door mijn – voor Balkanbegrippen – relatief relaxte ouders bepaalde vrijheden die sommige van mijn Marokkaanse vrienden in hun opvoeding niet hebben gehad. Anderzijds ken ik de islam, de cultuur en tradities, en alles wat daarmee gepaard gaat. Ik kan goed tussen de twee navigeren: invoelen in de Marokkaanse cultuur en die tegelijkertijd begrijpelijk maken voor Nederlanders.”

Is dat het doel van Meskina?

“Nee, maar het is wel een mooie bijkomstigheid. Ik vind het belangrijk dat we de regie over onze verhalen in eigen hand nemen. Ik mag dan niet Marokkaans zijn, ik spreek als dochter van een islamitische moeder wel vanuit een bicultureel perspectief. Meskina gaat voorbij aan alle vooroordelen over Marokkanen. Het is gewoon het verhaal van een vrouw in de dertig. Het is ook mijn verhaal. En ik denk dat het ook voor veel Nederlandse vrouwen superherkenbaar is.”

Tekst gaat verder onder de foto.

‘Ook in een megacommerciële film als Meskina probeer ik jonge vrouwen mee te geven: jij bent degene die het verloop van jouw sprookje bepaalt.’ Beeld Wessel de Groot

Meskina is nadrukkelijk een publieksfilm.

“Dat was de opdracht. En dat wilde ik ook. Ik heb een heilig geloof dat je intelligent topentertainment kunt maken. Dat is wat ik altijd probeer te doen, bij Oostpool, met mijn series, en ook met Meskina. Ik geloof dat je de massa kunt verleiden en tegelijkertijd een geëngageerde boodschap kan meegeven. Ook in een megacommerciële film als Meskina probeer ik jonge vrouwen mee te geven: jij bent degene die het verloop van jouw sprookje bepaalt. Niet Disney, niet je ouders, je omgeving of de maatschappij. Jij bepaalt de uitkomst.”

Is dat niet heel rooskleurig?

“Het feit dat je die vraag stelt zegt veel over het frame waarin jij denkt. Jij impliceert dat een echt Marokkaans meisje verstoten zou worden als ze net als Leyla in de film het heft in eigen handen neemt. Die vraag zou je niet stellen als de protagonist een wit meisje uit de Watergraafsmeer was. Sommige mensen zouden als ze dezelfde keuzes maken als Leyla meer shit over zit heen krijgen, anderen zouden er makkelijker doorheen fietsen. Het gaat om perspectief. En met mijn film zeg ik tegen alle jonge vrouwen: fok het perspectief!”

De cast is allesbehalve wit, zelfs de ‘kaas’ is een halve Kroaat. Bewust?

“Het was niet de bedoeling om zo min mogelijk witte acteurs te casten, het was de bedoeling zo veel mogelijk kleur in Meskina te hebben. Ik wilde dat als een soort vanzelfsprekendheid laten zien. Het is mijn leven, mijn vriendenkring. Het is hoe Nederland er óók uitziet.”

“De meeste acteurs kende ik al. Dat vind ik belangrijk: ik wil niet alleen met goede acteurs werken, ik wil ook dat er een veilige, prettige sfeer op de set is, dus ik heb warme karakters bij elkaar gezocht. Ik wist dat het enorm stressen zou worden, omdat we maar 21 opnamedagen hadden. We hebben in een moordtempo moeten schieten, dus ik wilde alleen mensen op de set die iedereen een goed gevoel zouden geven. Dat is volgens mij goed gelukt.”

Er is ook een prominente rol voor Bilal Wahib, die in maart in het nieuws kwam omdat hij tijdens een Instagramlivestream een jongetje overhaalde zijn geslachtsdeel te laten zien.

“Dat incident vond een half jaar na het draaien plaats, maar natuurlijk ben ik me wezenloos geschrokken. Ik lig niet snel wakker van dingen, maar hiervan heb ik wel een paar nachten wakker gelegen. Dat had niks te maken met Meskina, daar heb ik aanvankelijk geen seconde aan gedacht. Ik dacht alleen maar aan dat jongetje, dat ook nog eens Bosnisch bleek te zijn. Ik maakte me zorgen over de psychische gesteldheid van alle betrokkenen.”

Wat dacht u over Bilal?

“Ik was verbaasd en – hoe zeg ik dit genuanceerd – verafschuwd over wat de media en mensen op sociale media deden. Ik zag zoveel opportunisme. Het staat buiten kijf dat wat hij heeft gedaan zeer ernstig is, maar wat er omheen gebeurde vind ik buitenproportioneel. Dan zie je dat er allerlei belangen meespelen. ‘In de oorlog leer je wie je vrienden zijn,’ heeft mijn vader me altijd voorgehouden; deze affaire onderstreepte dat voor mij.”

“Ik heb er geen seconde over gedacht om Bilal uit de film te knippen. Dat kan ook helemaal niet, maar ik wilde het ook niet. Hij heeft een fout gemaakt en is ter verantwoording geroepen. Ik vind niet dat de carrière van deze 22-jarige jongen hiervoor hoeft te sneuvelen. Bilal is een zeer groot talent. Ik hoop voor hem dat deze ervaring de les is die hij nodig heeft om dat talent voor de rest van zijn carrière op een goede manier in te kunnen zetten.”