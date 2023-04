Regisseur Colm Bairéad over het intieme The Quiet Girl: ‘Ik wil de kijker meevoeren in wat Cáit voelt’

Catherine Clinch als Cáit en Andrew Bennett als haar oom Seán in ‘The Quiet Girl’. Beeld Filmdepot

In 1981 zijn de Troubles in volle hevigheid aan de gang in Noord-Ierland. Maar daar is niets van te merken op het Ierse platteland waar The Quiet Girl zich afspeelt – hooguit komt er af en toe een nieuwsbericht over de strijd voorbij op de radio.

Op de boerderij van van het kinderrijke gezin waar de 9-jarige Cáit het ondergeschoven kind is, gaat het leven zijn armzalige, chaotische gang. Vader drinkt en gokt en slaat, moeder leidt de boel met groeiende wanhoop in goede banen.

Ook op de boerderij van haar tante Eibhlín en oom Seán, waar Cáit een tijdlang ondergebracht wordt als haar moeder op het punt staat weer een kind te krijgen, kabbelt het leven voort. Toch gaat het er daar compleet anders aan toe dan thuis, merkt Cáit al snel. Er zijn geen andere kinderen, de oogst wordt op tijd binnengehaald en de twee volwassenen tonen oprechte interesse in hun logee. In deze omgeving van rust, reinheid en regelmaat kruipt Cáit langzaam maar zeker uit haar schulp.

Kleinschaligheid

Dat is in feite de hele plot van de film, het speelfilmdebuut van de Ierse filmmaker Colm Bairéad (41). “Het was precies die kleinschaligheid die me aantrok in de novelle Foster van Claire Keegan, waarop ik de film baseerde,” vertelt Bairéad afgelopen oktober op het filmfestival van Gent.

Bairéad haalt de Schotse filmmaker en filmessayist Mark Cousins aan, die in zijn documentaire The Story of Children and Film stelt: ‘Kunst toont ons keer op keer dat als we met aandacht en openheid naar iets kleins kijken, we daarin grootse dingen kunnen zien.’ “Dat citaat is me bijgebleven,” zegt Bairéad, “en dit verhaal voelde als dat idee in een notendop. Dat er niet veel plot is, betekende dat ik het als filmmaker op een andere manier moest benaderen dan ik gewend was.”

Zoals de titel al aangeeft speelt stilte een grote rol in die aanpak. Het ‘zwijgende meisje’ Cáit is lang niet het enige stille personage. Ergens in de film geeft haar oom Seán een lofzang op zwijgzaamheid – in slechts enkele woorden, uiteraard.

Regisseur Colm Bairéad: ‘Wij Ieren zijn er niet altijd even goed in om onze emoties onder woorden te brengen.’ Beeld Getty Images for SUPER

Bairéad staat duidelijk achter dat sentiment. “In zekere zin is het een film over de beperkingen van taal, over hoe taal tekortschiet. En daarmee over allerlei soorten stilte: de stilte van schaamte, de stilte van angst, en ook de stilte van liefde – want veel van de personages kunnen wat zij voelen niet verbaal overbrengen. Dat kom je natuurlijk overal ter wereld tegen, maar het is iets waar wij Ieren ons volgens mij bij uitstek mee kunnen identificeren. We zijn er niet altijd even goed in om onze emoties onder woorden te brengen.”

Gezien die ambivalente houding ten opzichte van taal is het misschien wat verwonderlijk dat The Quiet Girl juist ook wordt gevierd om het feit dat er Iers-Gaelisch wordt gesproken (zie kader). Dat werd voor een belangrijk deel ingegeven door Bairéads eigen achtergrond. “Ik ben tweetalig opgevoed – mijn vader sprak Iers met ons, mijn moeder Engels. Ik groeide op in Dublin, waar Engels wordt gesproken, en als mijn vader me in het Iers naar binnen riep, keken alle andere jongens ervan op. Dus ik heb al van jongs af aan een soort zelfbewustzijn rond de Ierse taal. Alle korte fictiefilms die ik de afgelopen twintig jaar maakte, waren op zijn minst deels Iers gesproken.”

Wat niet gezegd wordt

Toch is in het met grote zorg in beeld gebrachte The Quiet Girl dat wat niet gezegd wordt, van veel groter belang. “Het gaat om de ervaring,” zegt Bairéad. “Hoe nieuw alles voor Cáit is; hoe het voelt om als kind een eerste nacht te slapen in een vreemd huis, waar je de geluiden niet kent en alles een beetje vreemd is. Ik wil de kijker meevoeren in wat zij voelt en alles in de film is daar op gericht. Juist ook omdat het verhaal van de film op een biervieltje past – de spanning zit in kleine momenten. De hele film is een klein moment, een vluchtig voorval in de levens van de drie hoofdpersonages, dat hen voor altijd zal bijblijven maar voor de mensen om hen heen onzichtbaar is.”

Juist films met jonge hoofdpersonen bieden vaak die ruimte, signaleert Bairéad, voor vertellingen waarin niet het verhaal maar de ervaring en de poëzie voorrang krijgen. “Dat was ook wat me erin aantrok. Het was een uitdaging, maar een die ik koesterde – om het publiek daarin mee te slepen, niet met grote gebaren, maar door, zoals Mark Cousins het zei, zorgvuldig te kijken naar iets kleins.”

