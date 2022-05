Regisseur Clio Barnard maakte wéér een film over de Britse stad Bradford: ‘Vreugde is een daad van verzet’

Adeel Akhtar en Claire Rushbrook spelen de titelpersonages in ‘Ali & Ava’.

De titelpersonages Ali en Ava zijn gebaseerd op mensen die u hebt ontmoet bij het maken van uw eerdere films, maar hun liefdesverhaal is fictief. Waar komt uw fascinatie voor het vermengen van feit en fictie vandaan?

“Het samenvoegen van fictie en non-fictie komt inderdaad in bijna al mijn films voor, behalve in Dark River (2017). Ik ben er altijd door gefascineerd geweest. Tijdens het maken van The Arbor (2010) ontmoette ik een groep mensen, onder wie Moey en Rio, die de inspiratie vormden voor Ali en Ava. Ik wilde de mensen die ik toen heb leren kennen eren en hun zogenaamd doorsnee levens op het grote scherm zetten.”

Hoe vonden zij dat?

“Ze waren vanaf het begin ontzettend bij de film betrokken. Ik stelde het idee aan hen voor, dat op dat moment vooral een schets van een idee was, en daarna hield ik workshops, waar de personen die de inspiratie vormen voor de film bij betrokken waren.”

Uw werk wordt vaak geschaard onder het genre sociaalrealisme. Hoe denkt u daarover?

“Ik hou van sociaalrealisme en ik hoop dat de politieke intentie van mijn films duidelijk is. Tegelijkertijd ben ik gefascineerd door mensen en personages. The Arbor is op een bepaalde manier juist geen sociaalrealisme en bekritiseert die stroming, maar ook de verwachting die we van film hebben: dat film ‘het echte’ kan laten zien. Mijn films zijn gestileerd, je kunt zien dat ze geconstrueerd zijn.”

Ali & Ava is vrolijker dan uw eerdere werk. Was dat een bewuste keuze?

“Vreugde is een daad van verzet. Ik wilde laten zien dat mensen elkaar ondersteunen en vriendelijk tegen elkaar zijn. Er is veel bewuste verdeling voor politiek gewin, waar we tegen in verzet moeten komen.”

En de rol van muziek?

“Muziek zou vanaf het begin een belangrijke rol spelen in de film. Muziek speelt ook een belangrijke rol in liefde. Vroeger maakte mensen mixtapes voor elkaar. Nu misschien niet meer, nu sturen we elkaar Spotifylinkjes.”

“Ik hou van deze stad,” zegt Ali in de film over Bradford. Wat is het belang van die stad in uw werk? Het is ook de locatie voor uw eerste twee films.

“Ja, ik hou echt van Bradford! Ik hou van de stad en ik wilde de stad vieren. Door het maken van die eerste twee films leerde ik de mensen en de stad goed kennen. Daarin liet ik de effecten van economische en sociale marginalisatie zien, de harde kant van leven in Bradford. Maar het is ook een heel mooie stad en het voelde belangrijk om die kant te laten zien.”

Regisseur Clio Barnard. Beeld Mike Marsland/WireImage

