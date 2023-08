Regisseur Christopher Nolan bezocht demissionair minister Dijkgraaf thuis voor Oppenheimer

Robbert Dijkgraaf woonde in hetzelfde huis als Robert Oppenheimer, de ‘vader van de atoombom’. Beeld ANP

Zowel Oppenheimer als Dijkgraaf was directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. Ze werkten daardoor in hetzelfde kantoor en woonden dus ook in hetzelfde huis nabij de universiteit.

“Nolan is een historische fanaat, wil dat alles klopt,” zei Dijkgraaf maandagavond aan tafel bij Humberto op RTL 4. “Hij is twee keer langsgekomen om te voelen wat voor plek het was door door het huis te lopen.” Meubels uit dat huis zijn ook te zien in de film, vertelde Dijkgraaf. “We zaten op een rijtje in de bioscoop en ik voelde de kinderen in mijn hand knijpen van: dat is de stoel van mama!”

Herkenbaar hoekje

Al voor de film in productie ging, dacht de toen nog directeur van Princeton vaak aan zijn voorganger. “Het is heel gek, want ik heb 10 jaar heel dicht bij deze man geleefd. Ik dacht minstens een keer per dag: hij woonde hier ook, wat is er hier gebeurd? Je kijkt naar oude foto’s en denkt: oh ja, dat is dat hoekje van het huis.”

Dat miljoenen mensen wereldwijd de film nu hebben gezien – in Nederland is Oppenheimer ook al door ruim een miljoen mensen bekeken – vindt Dijkgraaf een vreemde gedachte. “Hij was er altijd. Raar dat dat verhaal nu door de hele wereld wordt beleefd.”