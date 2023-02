Regisseur Charlotte Wells over haar overrompelende debuut Aftersun: ‘Al die prijzen brengen ook een zekere druk met zich mee’

Welke nieuwe films moet je zien? Op woensdag zetten we de nieuwe releases op een rij en selecteren we de film van de week. Dit keer: Aftersun van Charlotte Wells, het debuut van het jaar.

De Japanse filmgrootmeester Yasujiro Ozu stond bekend om zijn pillow shots. Beelden van alledaagse taferelen, die los van het verhaal tussen verschillende scènes zijn geplaatst. Ozu gaf er zijn verraderlijk simpele familiedrama’s extra diepgang mee.

Ook de Schotse Charlotte Wells (35) verstaat die kunst, blijkt uit haar overrompelende speelfilmdebuut Aftersun. Met een ogenschijnlijk simpel uitgangspunt – een vader en dochter samen op vakantie – weeft ze een zowel emotioneel als visueel rijke film, vederlicht van toon maar met een fundament van onuitgesproken tragiek. En veel van dat opwellende gevoel zit vervat in die tussenshots, waarin de twee hoofdpersonen vaak niet eens te zien zijn.

Aftersun is deels gebaseerd op Wells’ eigen jeugdjaren en tijdens het schrijven van het scenario drongen zich allerlei beelden aan haar op – sommige uit haar herinneringen, andere uit haar fantasie. “Ik had al die beelden, maar ik had geen idee waar ze in de film zouden passen,” vertelt Wells. “Dus aan het eind van het scenario heb ik twee pagina’s toegevoegd met dingen die we naast de scènes ook moesten draaien. In die shots hebben we evenveel aandacht en energie gestopt. Uiteindelijk zijn ze op een intuïtieve manier in de film terechtgekomen, om het gevoel te versterken dat je naar een herinnering kijkt.”

Het geheugen

Want dat is wat Aftersun is: geen directe weergave van die vakantie van de 11-jarige Sophie en haar 31-jarige vader Calum, maar de herinnering daaraan van de volwassen Sophie, op de dag dat zij zelf 31 wordt. “Een van de eerste inspiraties voor de film kwam toen ik door oude fotoalbums bladerde en het me opviel hoe jong mijn vader was,” zegt Wells. “Doordat ik de eerste opzet voor het scenario schreef op basis van allerlei herinneringen en anekdotes uit mijn eigen jeugd, werd de rol van het geheugen vanzelf onderdeel van het verhaal.”

Zo worden de gebeurtenissen gefilterd door Sophies volwassen perspectief, gekleurd door alles wat ze nu weet maar haar 11-jarige zelf nog niet – over haar vader en over het leven. “Als we door de ogen van de jonge Sophie kijken, is dat vaak in close-ups en fragmenten, om dat gevoel van een herinnering te versterken,” legt Wells uit. “Alsof iemand ergens aan terugdenkt – een beeld, een gevoel, een aanraking. Want zo werkt ons geheugen volgens mij – we herinneren ons extreem specifieke dingen, maar de context eromheen is vaag. Heel anders dan een foto, waarin altijd meerdere dingen om aandacht vechten. Ik denk dat je je momenten die niet vastgelegd zijn op een meer pure manier herinnert.”

Onder de zorgeloosheid van zon en zee en eindeloos nietsdoen schuilt in Aftersun ook een duisternis. Wells laat in het midden welk drama zich later zal voltrekken, maar duidelijk is dat Calum worstelt met het leven. Iets dat de jonge Sophie tijdens die vakantie niet ziet, maar de volwassen Sophie wel nu ze erop terugkijkt. “We hebben heel bewust besloten nooit Calums blik te tonen,” zegt Wells. “De paar momenten dat je hem alleen ziet, zijn in feite hoe de volwassen Sophie hem zich herinnert, of zich voorstelt.”

Zegetocht

Dat vormde een extra uitdaging voor de jonge acteur Paul Mescal (zie kader), die totaal onverwacht een Oscarnominatie in de wacht sleepte voor zijn rol in Aftersun. Wells: “Ik worstelde er zelf in eerste instantie ook mee: hoe regisseer je een acteur in een scène waarin zijn personage niet echt is, maar een herinnering of een fantasie? Maar het bleek er niet toe te doen. Voor die acteur gebeurt het wél. Paul moest het voor zichzelf echt maken, ook al zag ik dat personage niet altijd als echt. Zo ontstond er nog weer een nieuw perspectief, waar ik bij het schrijven geen moment over had nagedacht.”

Regisseur Charlotte Wells: ‘Het liefst wil ik heel lang in mijn eentje broeden op een idee, ik hoop dat ik daarvoor nog steeds ruimte kan maken.’ Beeld BAFTA via Getty Images

Mescals Oscarnominatie is de kers op de taart voor Wells, die met haar eerste speelfilm al een flinke zegetocht maakte sinds hij in mei 2022 in première ging op het filmfestival van Cannes. Bij de recente Bafta-uitreiking, de Britse variant van de Oscars, won Aftersun de prijs voor beste debuut.

Toch waakt Wells ervoor om te veel belang aan dat succes te hechten. “Ongetwijfeld zal het het makkelijker maken om mijn volgende film gefinancierd te krijgen. Maar tegelijkertijd wordt het lastiger om die volgende film te maken met dezelfde vrijheid waarmee ik Aftersun heb gemaakt. Het liefst wil ik heel lang in mijn eentje broeden op een idee, ik hoop dat ik daarvoor nog steeds ruimte kan maken. Want al die prijzen brengen ook een zekere druk met zich mee. Al is het ergens ook een bevrijdend idee dat mijn volgende film sowieso niet zo goed ontvangen zal worden als deze.”

Aftersun is te zien in Cinecenter, City, Eye, Filmhallen, Het Ketelhuis, Kriterion, Rialto De Pijp en Studio/K.